Koh-Lanta 2019 : Règlement de compte, stratégie... Ce qui n'a pas été diffusé !

L'élimination de Béatrice a fait grand bruit lors du dernier épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs diffusé hier, vendredi 3 mai 2019 sur TF1. Comme le montrent les images, l'idée de faire tomber l'ancienne cheffe des Jaunes vient de Cindy. Sur les réseaux sociaux, la jeune stratège en prend pour son grade... Face aux critiques et insultes, elle réplique !

C'est sur Instagram que la belle bordelaise a pris la parole, révélant être insultée et lynchée depuis le départ de Béatrice du camp de la tribu réunifiée de Koh-Lanta. "C'est honteux et en toute honnêteté ces messages ne me touchent pas, j'espère que vous vous remettrez de cette déception car la vie va être bien difficile et cruelle car croyez-moi il y a des choses bien plus graves, soyez armés", a-t-elle écrit.

Cindy revient sur l'élimination surprise de la footballeuse : "Je ne regrette rien. Je n'avais aucune alliance avec elle, beaucoup de respect pour la compétitrice mais pas plus d'affinités que ça et je ne l'ai absolument pas trahi." Plus encore, Cindy, qui se présente comme "honnête, intègre et transparente", assure que "beaucoup de choses n'ont pas été montrées". Ainsi, dès la réunification, Béatrice avait "une stratégie avec Maxime, Brice et Sophie" : "Elle ne supportait pas Angélique et a demandé par l'intermédiaire de Maxime et Brice de changer notre vote contre Maud pour voter contre Angélique, mais tout ça dans la plus grande des discrétions évidemment."

Une stratégie "parfaite". "Face caméra, elle respectait son équipe des Jaunes en votant contre Maud et nous faisait porter le chapeau pour l'élimination d'Angélique, déclare Cindy. Il faut juste assumer qui on est et le fait d'être dans un jeu. Je n'ai pas compris ce revirement de situation surtout qu'Angélique avait gagné le parcours du combattant et, personnellement, ne me dérangeait pas !" D'ailleurs, l'ancienne camarade de Frédéric révèle qu'un "règlement de compte après le conseil" n'a pas été diffusé. "C'est bien dommage, vous auriez appris beaucoup de choses", assure-t-elle. Et de conclure : "Je ne suis pas un mouton, j'ai des convictions et j'en suis fière."

Cette mise au point pourrait bien changer la vision de certains téléspectateurs !