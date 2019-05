Koh-Lanta 2019 - Sophie éliminée : "Mon corps a changé, ça a été dur pour moi"

Sophie a fait les frais des stratégies malvenues de Brice dans Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1) vendredi 10 mai 2019. Alors que son destin était lié à l'aventurier, la maman célibataire a été éliminée malgré elle. Auprès de Purepeople.com, elle explique ne pas en vouloir à son camarade et se livre sur son expérience.

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez été éliminée ?

Ça fait toujours mal au coeur d'être éliminée, on ne va pas se mentir. Mais comme on le voit au conseil, je ne suis pas non plus désespérée. On savait que ça allait arriver. Je suis fière d'avoir fait une belle aventure et je suis aussi un peu triste pour Brice, parce qu'on part à deux.

Aviez-vous eu vent des stratégies contre Brice ?

On savait que Cindy avait sorti son collier dans la journée. Donc on se doutait qu'on était en danger, on avait calculé le nombre de votes potentiels contre nous. On risquait gros en allant au conseil et ça n'a pas loupé.

En voulez-vous à vos camarades d'avoir voté contre votre binôme ?

Tout le monde me demande si ça me fait mal au coeur d'être éliminée par Brice. Sauf que je ne suis pas éliminée par Brice, les autres savaient très bien qu'ils votaient contre moi également. C'était juste une formalité le nom sur le papier. Après dire que je leur en veux, non. Ça reste un jeu. La stratégie en elle-même a été bonne. Brice a été stratège, il a voulu, il a perdu. Je ne suis pas rancunière, je n'en veux à personne.

En voulez-vous à Brice de vous entraîner dans sa chute ?

Non. Il est beaucoup plus jeune que moi, il avait envie de jouer, de tester. Et puis finalement sa stratégie en elle-même n'était pas si mauvaise. Si Clo n'avait pas eu une relation si forte avec Cindy, ça aurait pu marcher. Brice a sous-estimé la relation de confiance des deux filles.

Après le départ de Béatrice, estimez-vous que c'était la fin de votre aventure ?

Le lendemain matin après le conseil et le départ de Béatrice, on voit que je ne suis pas bien. Je leur en voulais, j'étais super déçue. Ça a été le moment le plus intense de mon aventure, j'ai eu l'impression que le sol s'écroulait. Je me suis sentie trahie, j'ai pris conscience qu'on était vraiment dans de la stratégie pure, je me suis sentie idiote. Ça a été dur émotionnellement parlant. Ils sont tous là à se passer de la pommade et dès que l'occasion se présente, ils te plantent un couteau dans le dos. J'ai été affectée mais après je me suis relevée. Je pouvais continuer l'aventure.

Comment s'est passée votre intégration à la résidence du jury final ?

Béatrice était trop triste de me voir arriver. Mais après on est bien à la résidence ! Ça m'a permis de découvrir Alexandre, avec qui je n'avais pas beaucoup échangé pendant l'aventure. Il est devenu un super ami. On a passé de bons moments. C'est une autre aventure dans l'aventure. On a joué au Boggle, on se faisait des petites compétitions, on a fait des mots fléchés aussi. Et puis on a eu droit de faire du stand-up paddle et avec les vagues qu'il y avait, j'avais besoin d'être debout sur une planche ! J'ai fait beaucoup de yoga, je réveillais Alexandre au levé du soleil pour qu'on en fasse ensemble, je l'ai initié.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp pour vous : la faim, l'hygiène, le manque des proches, la fatigue ?

Le manque de ma petite, sans hésiter. C'était très dur. Mais il y a aussi l'ennui. On ne se rend pas forcément compte à la télé que les moments filmés ne sont pas tout ce que l'on vit. On s'active pour trouver du bois pour le feu, de la nourriture... Mais ça ne prend pas toute la journée non plus. On a énormément de moments d'introspection. Certains étaient positifs, d'autres moins...

Avez-vous perdu du poids ?

Oui j'ai perdu du poids. Je n'ai pas pu me peser tout de suite mais j'ai dû perdre entre 8 et 9 kilos. Je les ai repris très vite ! J'étais plutôt contente de ma perte de poids et en fait je suis gourmande, je n'ai pas pu m'empêcher ! C'était une catastrophe (rires) ! J'avais du mal à trouver la satiété, j'avais tout le temps faim. Le corps stocke pas mal aussi. Mon corps a beaucoup changé aussi, ça a été très dur pour moi. Ça se distend pas mal. J'ai toujours fait attention à moi et là avec la fatigue j'ai pas fait assez de sport... Ma ligne a changé. Aujourd'hui j'essaye de faire plus attention donc c'est régime strict même si ce n'est pas facile tous les jours.

