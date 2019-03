Koh-Lanta 2019 – Victor de retour : "Les haters, j'ai pitié de ces gens..."

Victor de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1) n'est pas le candidat le plus apprécié de la saison... loin de là. Jugé trop arrogant par certains de ses concurrents et par une bonne partie du public, le moniteur de parachutisme de 25 ans était pourtant très conscient de son comportement sur le tournage de l'émission d'aventures.

"Je suis quelqu'un d'excessif dans ma façon de me mettre en avant. (...) Je ne suis pas idiot, j'avais lu le sort réservé à d'autres candidats, comme Clémentine. Mais la haine de certains, ça me laisse de marbre", a ainsi réagi Victor, candidat éliminé jeudi dernier, lors d'un entretien avec Le Parisien. Histoire tout de même de limiter le nombre de commentaires désagréables, le jeune homme a préféré gérer sa communication sur Instagram plutôt que sur Twitter... Là où il a tout de même pris le soin d'effacer les réactions les plus désobligeantes. "L'injure publique, c'est un délit. J'évite à leurs auteurs d'aller en prison", a commenté Victor avec beaucoup d'assurance.

Toujours à propos des haters sur les réseaux sociaux, Victor a déclaré à nos confrères de Voici qu'il avait plutôt de la peine pour eux. "J'ai pitié de ces gens qui consacrent autant d'énergie à insulter quelqu'un. Et comme le dit mon philosophe préféré, Jean-Claude dans le film Dikkenek : 'Je sais que je plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je plais pas, je m'demande si ça me dérange vraiment", a-t-il commenté, très cash.

Pour rappel, les téléspectateurs de TF1 ont pu constater que Victor allait faire son retour... À suivre !

