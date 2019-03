Koh-Lanta 2019 : Victor éliminé, un abandon médical, Frédéric de retour !

Après l'élimination de Frédéric la semaine dernière, un nouvel épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs a été diffusé exceptionnellement ce jeudi 21 mars 2019 sur TF1. Un moment encore une fois riche en rebondissements ! Résumé de ce nouvel épisode du jeu d'aventure présenté par Denis Brogniart.

Jeu de confort

Émilie et Béatrice, chefs des équipes rouge et jaune, ont assisté au conseil des bleus la veille. De retour sur leurs camps respectifs, elles raconte leur expérience à leurs coéquipiers. Chez les rouges, Victor réussit avec l'aide de Xavier à faire du feu pour la seconde fois. Bravo ! Du côté des bleus, Aliséa ne se sent pas bien. Entre le manque de sommeil et le manque de nourriture, la jeune femme de 20 ans craque et fond en larmes devant la caméra.

L'heure est venue de disputer la première épreuve de confort. Chaque équipe doit, en relais, rapporter sept pierres disposées sous l'eau à 21 mètres de distance. Chloé, qui ne supporte pas la luminosité, porte des lunettes de soleil et avoue que le jeu risque d'être "un peu compliqué" pour elle. Aliséa, trop faible, ne disputera pas l'épreuve sur l'avis du médecin, ce qui amène l'équipe bleue à jouer à cinq. Après tirage au sort, chez les rouges, c'est Xavier et Alexandre qui ne joueront pas. Les jaunes sont quant à eux privés de Steeve et Sophie.

Les rouges et les bleus prennent l'avantage. Et si les jeux sont serrés entre ces deux équipes, les jaunes sont quant à eux bien loin derrière... L'équipe de Maxime remporte l'épreuve grâce à la performance exceptionnelle de Cindy. Les rouges d'Émilie suivent juste derrière, tandis que Béatrice et ses coéquipiers restent à la traîne. Maxime doit choisir entre un kit de pêche et un toit parfaitement étanche accompagné d'un sac de lentilles. Le chef des bleus choisit le toit et les lentilles, l'autre récompense revient donc aux rouges d'Émilie.

De retour sur le camp, les rouges pêchent leurs premiers poissons et les bleus installent leur nouvel abri. De son côté, Aliséa fait appel aux médecins et s'en va en consultation.

Épreuve d'immunité

Les jaunes et les rouges découvrent qu'une personne manque chez les bleus : Aliséa ! Denis Brogniart explique que les médecins ont décidé que la jeune femme ne pourrait pas continuer l'aventure. Aliséa a donc quitté Koh-Lanta ! Comme le veut la règle, c'est le dernier éliminé qui revient, Frédéric fait donc son retour dans le jeu.

Pour cette épreuve d'immunité, l'objectif pour les chefs est d'être le premier à empiler quatre boules en équilibre sur un poteau au bout d'un parcours. Les chefs sont reliés par une corde à une charge de 60 kilos portée par le reste de l'équipe. Pour respecter l'équilibre des équipes, les rouges et les jaunes tirent au sort : Chloé et Sophie ne jouent pas. Comme pour l'épreuve de confort, les bleus et les rouges prennent l'avantage sur les jaunes. Béatrice et son équipe finissent par rattraper leur retard et arrivent à égalité avec leurs deux concurrents ! Et contre toute attente, les jaunes gagnent l'épreuve ! Les bleus arrivent deuxième, ce sont donc les rouges qui iront au conseil.

De retour sur le camp bleu, Frédéric tente de se rendre utile. Il propose son aide pour installer l'abri et se met à la recherche de nourriture. Cindy quant à elle prend un bain de soleil. De quoi agacer un peu ses camarades... Heureusement, ils réussissent à faire le feu ! Les jaunes sont tout autant détendus et cherchent également de quoi manger. Ils trouvent des crabes et Nicolas, qui a très faim, souhaite les manger maintenant. Béatrice n'est pas d'accord et souhaite garder la nourriture pour le dîner... Finalement, ils se nourrissent sans attendre, contre l'avis de leur chef !

Les rouges discutent du conseil. Certains accablent Émilie pour la défaite de l'équipe, d'autres pointent Chloé, qui est moins performante et en fait moins sur le camp. Avec la fatigue, les nerfs à vif, les aventuriers s'emportent et la tension se fait sentir.

Conseil

En présence de Béatrice et Maxime, les rouges participent à leur premier conseil. L'équipe est divisée : Victor, Émilie et Xavier forment un premier groupe. Chloé, Maud, Alexandre et Cyril, plus nombreux, se sentent à part. Face aux remarques de ses camarades concernant son comportement et son caractère, Victor craque et fond en larmes.

Avant le dépouillement, Émilie décide de jouer son bracelet d'immunité. Un geste qui aura une conséquence directe : la candidate ne sera plus la chef d'équipe rouge ! Les candidats devront, une fois de retour sur le camp, désigner à l'unanimité le nouveau chef. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ce sont Maxime et Béatrice qui détermineront qui sera nouveau chef.

Les votes sont serrés entre Chloé et Victor. C'est finalement Victor qui est éliminé ! Émilie, "dégoûtée", fond en larmes.