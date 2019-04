Koh-Lanta 21 : Teheiura, Sara... Une nouvelle édition All Stars en tournage !

Si la 20e saison de Koh-Lanta est actuellement en diffusion sur TF1, ALP Productions prépare déjà la suite : une nouvelle édition All stars !

En effet, selon Le Figaro, le tournage de la 21e saison est sur le point de démarrer aux îles Fidji... Là où a été tournée la précédente édition. Pour celle-ci, la production a une nouvelle fois fait appel à d'anciens aventuriers, mais aussi à des sportifs, comme en 2010, lesquels ont d'ores et déjà décollé pour l'Océanie.

Toujours selon nos confrères, cette nouvelle aventure répartirait encore les participants en trois équipes, comme dans La Guerre des chefs. Kelly (saison 17), Jessica (saison 14), Sara (saison 12), Teheiura (saison 11), Claude (saison 10) et Moussa (saison 3) feraient partie du voyage. Ces trois derniers s'étaient déjà affrontés en 2012 dans La Revanche des héros. Ce n'est pas tout, Victor et Béatrice de la 20e saison actuellement en cours de diffusion auraient eux aussi accepté de repartir à l'aventure. Pour l'heure, aucune information n'a en revanche filtré sur l'identité des huit sportifs qui y prendront également part.

Pour rappel, Koh-Lanta avait déjà fait appel à des anciens et à des sportifs en 2010 pour une version All Stars intitulée Le Choc des héros. Une saison remportée par Grégoire Delachaux dans laquelle on retrouvait les judokas Djamel Bouras et Frédérique Jossinet, la boxeuse Myriam Lamare, le rider Taïg Khris, le footballeur Frank Leboeuf, l'athlète Betty Lise et le danseur sur glace Gwendal Peizerat.