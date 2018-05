Koh-Lanta All Stars : Après tensions et trahisons, Dylan calme le jeu

"Je vais me permettre de m'exprimer au nom de chaque aventurier, écrit d'abord Dylan en légende de cette photo. Malgré les tensions, les trahisons, les coups bas et j'en passe... On tenait à vous dire que peu importe l'âge, 23 ans... 30 ans... ou même 50 ans... cette aventure a été l'une des plus belles expériences de notre vie."

Ainsi, à une semaine de la grande finale de Koh-Lanta : Le combat des héros, les aventuriers souhaitent enterrer la hache de guerre. "Nous voulons tirer un grand trait sur toutes ces différences et discordes entre nous, car nous désirons garder que le meilleur de cette aventure exceptionnelle. Gardez ceci en tête, 'la vie est courte donc oeuvrons nous-même à en garder les meilleurs souvenirs'", conclut Dylan. Un joli message qui a fait l'unanimité auprès des internautes.