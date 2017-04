Koh-Lanta All Stars : Blacklistés par la production, Anthony et Jeff réagissent

C'est la minipolémique du moment. Un Koh-Lanta "All stars" serait en préparation avec d'anciens candidats marquants et tous ceux qui ont participé à une autre émission de télé-réalité (Friends Trip, Les Anges...) depuis leur passage devant Denis Brogniart seraient désormais blacklistés par la production !

"Nous n'empêchons personne de participer. Mais après avoir fait des émissions de télé-réalité, aux yeux des téléspectateurs, ils n'ont plus l'aura d'un aventurier", a expliqué Adventure Line Productions, la société de production du programme d'aventure, à nos confrères de TVMag. Une sortie qui a blessé certains anciens aventuriers, Anthony Amar (Koh-Lanta 11 et Les Anges 4) et Jeff (Koh-Lanta 14 et Les Anges 8) en tête.

Le premier a commenté sur Instagram jeudi 13 avril : "Comme vous l'avez sûrement appris, je ne ferai plus #kohlanta. En effet, après avoir participé à un autre programme TV, en tirant mon épingle du jeu, en étant resté droit, intègre et pro lors de ce second show, après avoir fait une apparition aux côtés de Guillaume Canet et Marion Cotillard dans ROCK'N'ROLL, après des années de travail sur mon physique pour parvenir à atteindre un niveau correct dans l'industrie du fitness en étant capable de rassembler plusieurs centaines de milliers de personnes ayant la même passion... Je n'aurais donc plus l'ÂME D'UN AVENTURIER. (...) Une partie de moi est déçue, oui oui je suis déçu d'avoir dû attendre 6 ans pour avoir une RÉPONSE concernant mon éviction d'un éventuel retour."

De son côté, Jeff a simplement réagi avec ironie sur Twitter après avoir été interrogé par un internaute : "J'y vais à la nage sur l'île ! Certains ont fait deux jours et sont plus 'aventuriers' que moi ?? La blague du siècle."

Après Le Retour des héros (2009), Le Choc des héros (2010), La Revanche des héros (2012) et La Nouvelle Édition (2014), cette saison en préparation sera la cinquième édition spéciale composée d'anciens joueurs.

À suivre...