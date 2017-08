Koh-Lanta All Stars : Clémence Castel au casting ? Son chéri répond !

Alors que la finale de Koh-Lanta Cambodge s'est tenue en juin dernier et que la prochaine saison du jeu d'aventure, tournée aux îles Fidji, sera prochainement diffusée sur TF1, la production prépare une nouvelle édition All Stars. Et, d'après les informations de nos confrères du magazine Gala, le nom d'une première aventurière a été avancé.

Comme indiqué, Clémence Castel, la grande gagnante de la saison 5 du jeu, devrait ainsi participer au prochain Koh-Lanta All Stars. Après avoir remporté l'édition de 2005, la jeune femme – qui est maman de deux enfants nés de son amour avec Mathieu Johann, ex-candidat de Star Academy 4 – avait déjà participé à Koh Lanta : Le Retour des héros.

Contacté par nos confrères de Télé Star, Mathieu Johann a démenti l'information : "Aucune information à ce sujet. Et Clémence m'aurait peut-être mis dans la boucle..." Plus encore, Clémence Castel avait confié à La Manche libre son nouveau projet : elle souhaite devenir coach parentale dès la rentrée 2017-2018.

Si la participation de la jeune maman à cette édition All Stars reste incertaine, d'autres anciens candidats en sont eux blacklistés. En effet, ceux ayant fait une apparition dans une télé-réalité ne sont pas les bienvenus. Dans les colonnes de TV Mag, Alexia Laroche-Joubert avait expliqué son choix : "Je considère qu'ils sont passés à autre chose. Je suis très mal placée pour dire quoi que ce soit contre la télé-réalité, mais j'estime qu'ils ont décidé de vivre autre chose."

Ainsi, Jeff (Koh-Lanta Malaisie), Frédérique (Koh-Lanta 10), Marie Parmentier (Koh-Lanta 12), Anthony Amar (Koh-Lanta 11) – qui ont tous participé aux Anges (NRJ12) – ne seront pas approchés par la production, pas plus que Wafa (Koh-Lanta 10) qui avait rejoint le casting de Friends Trip 3 (NRJ12).