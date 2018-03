Koh-Lanta all stars : Comment la production a gardé le secret de l'île de l'Exil

Dans cette nouvelle saison Koh-Lanta All Stars, il y a une grande nouveauté : l'île de l'Exil. Le principe est simple : les éliminés du Conseil se retrouvent sur une île et s'affrontent lors de duels afin de tenter de réintégrer l'aventure. Un concept novateur qu'il a fallu garder top secret. L'animateur Denis Brogniart nous a dévoilé les moyens mis en place pour qu'aucune information ne fuite.

"Ça a été un stress que vous ne pouvez pas imaginer", commence l'animateur. Il faut dire que la révélation de cette nouvelle règle aurait saboté une grande partie des intrigues de cette édition du jeu d'aventure. "Normalement, les équipes techniques sont au courant avant de partir de tout ce qu'il va se passer. Là, on ne leur a dit qu'une fois sur place ou vraiment la veille du départ afin que les candidats soient déjà à l'isolement et qu'ils ne puissent pas, même si cela fuitait, avoir un ordinateur où les réseaux sociaux pour se rendre compte de ça", continue Denis Brogniart.

Et inutile de dire que la réaction des candidats en découvrant la vérité a été incroyable. "Quand on les a convoqués pour ce dernier duel, ils ont pensé que cela les concernait et ils ont stressé, raconte l'animateur. Ils étaient loin d'imaginer que deux anciens éliminés qui étaient encore là avec l'objectif de gagner l'aventure et de revenir comme si de rien n'était. Ils se sont donc retrouvés face aux deux duellistes et sont tombés des nues."

Lors de la conférence de presse du jeu en février dernier, Alexia Laroche-Joubert, présidente d'Adventure Line Productions, avait précisé : "Personne n'était au courant, c'était très compliqué de garder le secret. On était juste dix à le savoir au sein de la production et deux personnes à TF1. On a même menti aux équipes."

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.