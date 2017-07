Koh-Lanta All Stars, des candidats blacklistés : La prod' assume et s'explique

Alors que la finale de Koh-Lanta Cambodge a été diffusée il y a quelques semaines, ALP (Adventure Line Productions) et TF1 ont déjà tourné la prochaine saison du programme aux îles Fidji. Plus encore, une version All Stars de l'émission d'aventure est en préparation. Seulement, certains anciens candidats sont blacklistés du casting...

En effet, la production avait indiqué à TV Mag que les aventuriers ayant participé à un programme de télé-réalité après leur passage dans Koh-Lanta n'étaient pas les bienvenus. Depuis, Alexia-Laroche Joubert, patronne de la société de production, s'est expliquée sur ce choix.

"C'est ma volonté. Je considère qu'ils sont passés à autre chose. Je suis très mal placée pour dire quoi que ce soit contre la télé-réalité, mais j'estime qu'ils ont décidé de vivre autre chose", a-t-elle déclaré auprès de nos confrères de TV Mag. Comme elle l'explique, "il y a une certaine forme de pureté, quelque chose de profond dans Koh-Lanta". "On ne fait pas Koh-Lanta pour paraître à la télé. On fait Koh-Lanta car c'est quelque chose que l'on porte depuis très longtemps. Koh-Lanta est un jeu d'aventure qui demande beaucoup de la part des participants, c'est quand même éprouvant", a-t-elle tenu à précisé. Et de conclure : "C'est un choix qui peut être contesté et contestable mais c'est mon choix."

Ainsi, Jeff (Koh-Lanta Malaisie), Frédérique (Koh-Lanta 10), Marie Parmentier (Koh-Lanta 12), Anthony Amar (Koh-Lanta 11), qui ont tous participé aux Anges (NRJ12), sont écartés du casting. Wafa (Koh-Lanta 10) a également dit adieu à ses chances de revenir dans l'émission de TF1 en intégrant Friends Trip 3 (NRJ12).

Certains d'entre eux avaient déjà manifesté leur mécontentement, à l'instar de Jeff, qui avait confié à nos confrères de Télé Loisirs avoir "l'impression d'être un pestiféré, un lépreux".