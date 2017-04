Koh-Lanta All Stars, des candidats blacklistés : Moundir indigné répond à TF1 !

La nouvelle saison de Koh-Lanta All Stars devra se passer de certains candidats. Au cours d'une interview pour TV Mag, la production a fait savoir que les Survivors ayant participé à un programme de télé-réalité ne seraient pas les bienvenus. Une nouvelle qui avait fait bondir Anthony Amar (Koh-Lanta 11 et Les Anges 4) ou encore Jeff (Koh-Lanta 14 et Les Anges 8). Moundir, qui avait participé à la saison 3 de Koh-Lanta en 2003, au Retour des héros en 2009 et à la saison en Malaisie en 2014, n'a pas non plus apprécié les déclarations d'ALP et l'a fait savoir au cours de son récent entretien avec TV Mag.

Il a tout d'abord rappelé que la production devrait se souvenir qu'après la mort de Gérald Babin sur le tournage de la 13e saison, "TOUS les candidats étaient soudés derrière elle".

"Je ne comprends pas son attitude envers certains aujourd'hui. Je ne trouve pas normal qu'elle rejette ceux qui ont choisi de participer à des programmes de télé-réalité en leur interdisant de participer à la prochaine saison All Stars de Koh-Lanta. Ils font partie de ce programme, ils ont contribué à sa notoriété... Pour moi, ils restent avant tout des aventuriers", a regretté Moundir. D'autant plus que l'ex-aventurier a été la star de ses propres programmes de télé-réalité (Moundir l'aventurier de l'amour en 2010, Le Mariage de Moundir en 2011) et qu'ALP avait tout de même fait appel à lui pour Koh-Lanta.

Ce n'est pas la première fois que le papa d'Aliya (1 an) s'exprime sur le sujet. "Ce qui fait le succès de Koh-Lanta, ce sont les candi­dats donc ALP, ne black­lis­tez pas les candi­dats, ils ont le droit de reve­nir", écrivait-il sur Twitter le 13 avril dernier.