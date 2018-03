Koh-Lanta All Stars : Julie et Chantal exilées, Olivier recadre Dylan

Ce vendredi 16 mars 2018, TF1 donnait le coup d'envoi de Koh-Lanta All Stars (ou Koh-Lanta : le combat des héros). Une saison qui a débuté sur les chapeaux de roue. Résumé de la soirée.

Répartition des équipes

C'est plus motivés que jamais que les aventuriers émérites ont débarqué aux îles Fidji afin de prendre leur revanche. Tous sont arrivés par groupe devant Denis Brogniart et ont donc découvert au compte-gouttes les personnes avec lesquelles ils partageraient cette belle aventure. Candice était très émue de voir que Clémence Castel était de la partie. Yassin, quant à lui, a fait la grimace en découvrant que Clémentine, son ex-coéquipière dans Koh-Lanta Cambodge avec laquelle le courant n'était pas passé, était présente. Tous deux se sont même envoyé des piques. Si Alban était plus calme face à Cédric, candidat à cause duquel il avait été éliminé aux ambassadeurs dans Koh-Lanta Johor, il était tout aussi méfiant. D'autant plus que Cédric a clairement confié qu'il était toujours aussi stratège.

Equipe Rouge (Les Toa): Yassin, Pascal, Nathalie, Jérémy, Tiffany, Alban, Javier, Cassandre, Clémence

Equipe Jaune (les Wakaï): Julie, Dylan, Candice, Ludovic, Chantal, Olivier, Clémentine, Raphaële, Cédric

Première épreuve d'immunité et belle surprise

Une fois les équipes formées, les candidats ont fait face à une épreuve d'immunité : celle des flambeaux. Après avoir pris leur porte-feu (qui pesait pas moins de 100 kilos), tous devaient revenir le plus vite possible vers les vasques afin d'allumer leur flambeau. Et bien entendu, ce n'est pas si simple.

Afin d'allumeeeer, le feu, ils devaient lancer une corde qui permettait d'atteindre une torche située au niveau de la plate-forme des vasques. Après avoir allumé ladite torche, ils devaient embraser la vasque. La sanction pour l'équipe perdante ? Une élimination. Chacun a donc tout donné afin de gagner. Au final, ce sont les rouges qui ont décroché l'immunité. Les jaunes ont pris la décision d'éliminer Julie à l'unanimité.

Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la jeune femme a rejoint l'île des exilés. Le principe ? Chaque candidat sortant du Conseil devait affronter un ancien candidat, précédemment éliminé, lors d'un duel. Le gagnant restait sur l'île et l'autre devait définitivement quitter l'aventure. Le dernier candidat restant sur l'île moment de la réunification était réintégré dans le jeu. Rien n'était donc perdu pour Julie. Bien qu'heureuse d'être encore en compétition, la belle brune trouvait le temps un peu long toute seule, au point... de parler aux bernard-l'hermite.

Premiers rapprochements

Les deux équipes ont découvert que cette saison, le riz n'était pas mis à disposition dès le début de l'aventure. Et dans le cas où un participant devait partir sur décision médicale, il ne serait pas remplacé. La bonne nouvelle, c'est qu'un collier d'immunité se trouvait sur chaque île et que le Survivor qui en trouvait un pouvait le garder ou le donner à la personne de son choix.

Il était ensuite temps pour les candidats de découvrir leur camp. Du côté des rouges, Yassin n'a pas perdu de temps pour construire une cabane, avec l'aide de certains de ses co-équipiers. Tiffany et Cassandre sont parties de leur côté pour trouver l'eau. Et elles n'ont pas tardé à tomber sur l'emplacement où elle se trouvait. Très vite, Yassin et Pascal se sont rapprochés, ce qui promet de belles stratégies.

Chez les jaunes, tout le monde s'est vite activé pour installer le campement. Clémentine et Candice ont été missionnées pour l'eau et ils ont fait mouche. C'était l'occasion pour les jeunes femmes de se rapprocher. Si en apparence, tout roulait, Olivier n'a pas caché que certains détails lui déplaisaient. Mais il a pris le parti de ne rien dire : "Je prends excessivement sur moi. J'hésite à faire beaucoup de réflexions aux gens parce que ça m'a coûté ma place lors de ma première aventure." Il n'a toutefois pas pu se retenir après avoir découvert que Dylan et Clémentine avaient fait... un footing : "Vous avez interêt à être au taquet pour l'épreuve."

Deuxième épreuve d'immunité

Les participants ont une fois de plus dû se frotter à une épreuve mythique. Le but ? Rapporter les dix pierres qui se trouvaient sous l'eau le plus rapidement possible. Si Yassin a été écarté car il a tiré une boule noire, tous ses coéquipiers ont affronté les jaunes. Et très vite, les Toa ont pris une large avance en les ramenant quasiment d'une traite. Les Wakaï peinaient donc a rattraper leur retard et ont perdu. Même Dylan, qui se jugeait bon en apnée, a été mauvais.

En revenant sur son camp, il était inquiet que son équipe souhaite l'éliminer. Sa dernière carte : mettre toute sa team dans sa poche en s'excusant et en disant à chacun qu'il allait suivre son vote pour le Conseil. Quand Olivier l'a recadré en disant qu'il devrait faire mieux à la prochaine épreuve, le beau blond n'a pas bronché. Dylan, qui s'était aussi mis en tête d'allumer le feu, a réussi son coup. Une bonne nouvelle puisque Chantal, Raphaële et lui étaient les plus cités concernant l'élimination du jour.

Le Conseil

Place au Conseil pour les jaunes. Après avoir analysé leurs erreurs lors des épreuves et les points forts de chacun, c'était le moment de voter. Et c'est Chantal qui a été désignée en majorité. Elle rejoindra ainsi Julie sur l'île de l'exil, mais ne le savait pas encore.