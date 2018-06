Koh-Lanta All Stars, la finale pas en direct : La véritable raison dévoilée !

Le 25 mai 2018, TF1 diffusait la grande finale de Koh-Lanta All Stars. Une dernière émission un peu particulière puisque, après l'épreuve de l'orientation et des poteaux, c'est seul aux Fidji que l'animateur Denis Brogniart a procédé au dépouillement. En général, les téléspectateurs ont le droit à une émission en direct, avec les candidats de la saison.

La raison ? L'animateur de 51 ans tournait la 19e édition de Koh-Lanta. La production et TF1 avaient donc annoncé en amont le changement de programme. Seulement mais voilà, Denis Brogniart a fait son retour en France plus tôt que prévu après que le tournage a été arrêté à cause de l'affaire de l'agression sexuelle présumée. Certains se sont donc demandé pour quelle raison ALP et la première chaîne n'avaient finalement pas organisé une finale en direct. Une question à laquelle Alexia Laroche-Joubert a répondu lors de son passage dans le QHM de Puremédias.

"C'est une décision que j'ai prise au regard de ce qui se passait sur la saison 19, celle qui a été annulée. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'aventuriers qui sont rentrés sans avoir pu continuer leur aventure. On leur a coupé un rêve. Et ce sont des gens, pour certains, qui s'inscrivent d'année en année. Je ne me sentais pas du tout de sortir les cotillons et les paillettes alors qu'il y avait des gens qui étaient dans cette frustration et cette tristesse. C'est une vraie douleur pour certains !", a confié la productrice d'ALP.

Elle a ensuite assuré que les inimitiés entre certains aventuriers n'avait en rien joué dans sa décision : "Pascal nous a indiqué deux jours avant la finale qu'il n'y assisterait pas, mais on avait déjà pris la décision précédemment. Ça n'a pas eu d'incidence."