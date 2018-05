Koh-Lanta All Stars : Les candidats amaigris, les avant/après impressionnants !

C'est la fin pour les derniers aventuriers de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) ! En effet, la finale du jeu se tiendra ce vendredi 25 mai 2018 et les téléspectateurs découvriront qui de Clémence, Pascal, Jérémy ou Javier a remporté cette édition All Stars. L'occasion de revenir sur les impressionnantes pertes de poids de chacun entre le début et la fin d'aventure.

Tous les ans, les candidats de Koh-Lanta arrivent en forme sur le camp et repartent affaiblis, voire très amaigris. C'est le cas des quatre finalistes qui affichent une silhouette bien plus affinée qu'au début du jeu. Mais ils ne sont pas les seuls ! Cassandre, qui nous avait confié avoir souffert de la faim notamment à cause du manque de riz cette année, s'est délestée de 8 kilos, tout comme Candice. Seulement, si la brunette n'a repris que 6 kilos depuis son retour en Australie, la complice de Jérémy nous avait quant à elle confié avoir repris 9 kilos lors des douze jours passés à la résidence du jury final. Une fois de retour chez elle, Candice avait repris 3 autres kilos.

Clémentine a elle aussi repris plus de poids qu'elle n'en avait perdu. En effet, la balance affichait 6 kilos de moins, tandis que l'aventurière en a rapidement repris 8. Toutefois, une fois à la maison, la jeune femme s'est stabilisée et est revenue à son poids normal. De son côté, Alban a perdu "une dizaine de kilos" comme il nous l'avait indiqué, et il en a repris un peu plus !

Enfin, de son côté, Dylan a subi quelques désagréments puisqu'il a perdu 8 kilos sur place et en a repris... 18 à sa sortie ! "J'ai un peu de boutons sur le visage à cause du sucre. En rentrant au Luxembourg, j'ai fait de bons restaurants un peu gastronomiques", nous avait-il raconté. Mais, très vite, l'acolyte de Yassin a repris le sport et il a retrouvé sa silhouette musclée.

Rendez-vous dès 21h sur TF1 ce vendredi 25 mai 2018 afin de suivre la grande finale de Koh-Lanta : Le Combat des héros !