Koh-Lanta All Stars – Olivier lynché sur la Toile : "Je ne suis pas un menteur"

Vendredi 16 mars, TF1 a dévoilé le premier épisode de Koh-Lanta All Stars. Un numéro riche en rebondissements et marqué par le comportement d'Olivier qui a dérangé de nombreux internautes. Il a donc décidé de leur répondre lors d'une interview accordée au site Télé Star.

Olivier (équipe Jaune) a réussi à se faire détester de nombreux téléspectateurs avec une phrase ou plutôt un mensonge. Celui qui est traité d'hypocrite et de manipulateur sur la Toile a fait l'erreur de déclarer lors du Conseil n'avoir jamais conseillé à Chantal de chercher le collier d'immunité (or, on a bien vu à l'écran qu'il avait fait tout le contraire sur le campement). Une tromperie très mal digérée. "Franchement, je suis étonné des proportions que cela a pris. J'avais zappé ma phrase sur les colliers. Je m'adressais à ce moment-là à Chantal et Raphaële qui étaient sur la sellette. Je n'avais rien contre Chantal", a-t-il expliqué à nos confrères.

Celui qui avait participé à Koh-Lanta Rajah-Ampat en 2011 a ensuite déclaré ne pas être un menteur et trouver "injuste" qu'on l'accuse de cela.

Concrètement, que reproche-t-il à Chantal ? Lui qui a voté contre elle, évoquant son manque d'engagement sur le camp, déclare : "Elle était tout le temps dans la forêt alors qu'on lui avait demandé de nous aider à faire le feu. Moi, je m'étais entraîné à la maison mais avec les bambous du camp, je n'y arrivais pas. Elle, elle était capable de nous aider car c'est une pro de la survie. Elle ne l'a pas fait." Peut-être oublie-t-il que Chantal a passé du temps dans la forêt afin de nourrir ses coéquipiers...