Koh-Lanta All Stars : Sakhone écarté du casting au dernier moment, il balance

En 2005, TF1 a diffusé la 5e saison de Koh-Lanta. Parmi les candidats figurait Sakhone. Interrogé par son employeur SeLoger.com, le jeune homme a dévoilé qu'il devait participer à l'édition All Stars actuellement en tournage aux îles Fidji.

Contacté en avril dernier par la production, celui qui été éliminé de sa saison après vingt-trois jours d'aventure explique tout d'abord comment se sont déroulés les castings. "On me l'a déjà proposé à deux reprises : en 2009 et en 2014. (...) J'ai dû écrire une lettre de motivation à la suite de laquelle on m'a convoqué pour la suite du casting : entretiens filmés, bilans médicaux et tests à L'INSEP de Vincennes. En tout, le casting s'est étalé sur plusieurs mois", explique-t-il.

Mais voilà, alors qu'il est allé jusqu'à la "phase finale", il ne s'est finalement pas envolé pour les îles Fidji. Et selon lui, la production n'a pas été très réglo. Il raconte : "Deux semaines avant de partir, la prod' me donnait encore les instructions pour préparer mon sac d'aventurier. Mais au dernier moment, on m'a téléphoné pour m'annoncer que, finalement, je ne partirais pas. Une fois de plus, on me privait de la chance de revivre cette aventure. J'étais anéanti... Je ne comprends toujours pas les raisons qui ont poussé la prod' à ne pas me sélectionner. D'autant que c'était la troisième fois qu'ils me contactaient pour participer au Koh-Lanta All Stars..."

Afin de ne plus revivre une telle déception, Sakhone a fait savoir à la production que si une nouvelle saison All Stars était prévue dans les proches années, il ne voulait pas être contacté. "Je supporterais mal de voir ma candidature écartée une quatrième fois. Je ne veux plus me sentir comme un pion qu'on utilise et puis qu'on jette. Je trouve même scandaleux que la prod' s'autorise à faire subir ça aux ex-aventuriers", conclut-il.