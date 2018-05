Koh-Lanta annulé : Denis Brogniart, "marqué", brise le silence...

Le 10 mai 2018 au soir, ALP et TF1 annonçaient l'arrêt brutal du tournage de la prochaine saison de Koh-Lanta. Dans la foulée, on apprenait les raisons de cette annulation : Candide Renard, candidate de l'édition et fille de l'entraîneur Hervé Renard, accuse un autre participant d'agression sexuelle. Jusqu'alors silencieux sur l'affaire, Denis Brogniart brise le silence dans une vidéo publiée sur Twitter mardi 15 mai.

Le célèbre animateur du jeu d'aventure indique être de retour à Paris et vouloir "simplement dire quelques mots". Tout d'abord, il évoque les 21 candidats de cette 19e saison annulée : "Ils avaient commencé leur Koh-Lanta, cette aventure dont ils rêvaient. Je les ai rencontrés tous au moment où la mauvaise nouvelle leur a été annoncée. Je vous laisse imaginer leur immense déception et leur grande tristesse."