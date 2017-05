Koh-Lanta Cambodge – Clémentine détestée : Jesta la défend et se fait lyncher !

Parmi les candidats de Koh-Lanta Cambodge, Clémentine est certainement la plus détestée par les téléspectateurs. En effet, l'aventurière encore en lice pour remporter l'émission de survie est la cible de vives critiques sur les réseaux sociaux.

"Clairement, ça me rend plus forte. J'accepte complètement qu'on puisse me voir comme ça. (...) Mais c'est clair que ça fait bizarre de se faire détester par toute la France", avait alors déclaré le jeune femme auprès de nos confrères de Télé Star.

Après l'épisode de Koh-Lanta Cambodge diffusé vendredi 19 mai 2017 sur TF1, Clémentine s'est une nouvelle fois attiré les foudres des internautes. Face à ces propos très durs, Jesta, finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor, a tenu à s'exprimer.