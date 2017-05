Koh-Lanta Cambodge - Clémentine "détestée" : Kelly prend sa défense !

Pour rappel, Clémentine avait déjà réagi aux nombreuses attaques dont elle est la cible. "Les premiers commentaires m'ont fait mal. Ils n'ont fait que s'amplifier depuis le départ organisé de Yassin. On s'y habitue", avait-elle déclaré auprès de nos confrères de Télé Star.

Et de conclure : "Clairement, ça me rend plus forte. J'accepte complètement qu'on puisse me voir comme ça (...) Mais c'est clair que ça fait bizarre de se faire détester par toute la France !"

De son côté, Kelly, qui a été éliminée lors du dernier épisode de Koh-Lanta Cambodge, a tenu à défendre Clémentine. "L'ayant côtoyée de très près, je trouve que les internautes sont durs avec elle. Les gens parlent beaucoup mais ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu", a alors lancé Kelly auprès de nos confrères de Télé Loisirs.