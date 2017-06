Koh-Lanta Cambodge : En forme et peignés, l'avant/après glamour des candidats

Peau parfois brûlée par le soleil, corps amincis, visage sans maquillage... les candidats de Koh-Lanta Cambodge se sont dévoilés au naturel pendant des semaines sur TF1. Mais, vendredi 16 juin, lors de la grande finale de l'émission qui a vu la victoire de Frédéric, ils étaient tous sur leur 31. Après l'avant/après des candidats amaigris, voici l'avant/après des aventuriers pomponnés !

Ils étaient tous beaux et remplumés hier soir. Eh oui, les candidats ont retrouvé leurs kilos perdus et se sont dévoilés plus sexy que jamais. Chez les filles, ont a ainsi pu voir Clémentine mouler son corps dans une belle robe blanche, son amie Mathilde arborer une coiffure très complexe et Marjorie afficher carrément une nouvelle couleur de cheveux.

Ces messieurs aussi ont fait attention à leur look. Exit les cheveux dans tous les sens et les barbes anarchiques. Vincent, Corentin et Frédéric ont mis de l'ordre dans leurs poils. Seul Sébastien a gardé une coupe fofolle. Celui que l'on retrouvera bientôt dans Ninja Warrior a surtout pu rassurer ses fans qui ont vu que ces joues ne sont plus aussi creuses que sur le camp blanc.

Bref, les candidats de Koh-Lanta ne ressemblent plus du tout à des naufragés et c'est tant mieux !