Koh-Lanta Cambodge : Franck a renoué avec sa fille grâce à l'émission !

Pas moins de 18 aventuriers se sont envolés pour le Cambodge afin de participer à Koh-Lanta (TF1), parmi lesquels Franck (50 ans). Et cette aventure avait une résonance très particulière pour le membre de l'équipe rouge (les Bokor).

Lors de son portrait diffusé le 24 mars 2017, l'Alsacien confiait qu'il souhaitait renouer des liens avec sa fille : "Avec mon fils Julien, on est très complices. Ma fille, c'est une autre paire de manches. Je ne la connais pas. On a divorcé quand elle avait 3 ans et aujourd'hui, elle en a 20. Donc, de 3 ans jusqu'à 20 ans, je l'ai peut-être vue quatre fois. Le but recherché, c'est de dire à ma fille que je ne l'ai jamais oubliée, que je l'aime à un point qu'elle ne peut pas imaginer." Un message entendu par la jeune femme.

Au cours de son interview pour TV Mag donnée à la suite de son élimination, Franck a admis que Koh-Lanta Cambodge lui avait permis de reprendre contact avec sa fille : "L'émission ne nous a pas encore permis de nous retrouver. En revanche, nous échangeons beaucoup par SMS et c'est déjà une bonne chose. Elle a été beaucoup touchée par mes confidences dans mon portrait. Je ne peux pas exiger d'elle qu'elle me saute dans les bras du jour au lendemain après dix-sept ans d'absence. Les retrouvailles vont se faire en douceur j'espère. C'est à moi de faire les démarches."

L'aventurier a également précisé à Télé Loisirs qu'elle était "très fière" de lui. Espérons donc qu'ils auront l'occasion de se revoir prochainement.