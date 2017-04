Koh-Lanta Cambodge – Franck tacle Clémentine et Bastien: "Ils ne foutaient rien"

Vendredi 31 mars, Franck a été éliminé de Koh-Lanta Cambodge. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'homme de 50 ans en a gros sur le coeur. Il s'est confié à nos confrères de Non Stop People.

L'aventurier qui faisait partie de la tribu rouge ne s'est pas très bien intégré à son équipe. Solitaire et autodidacte, Franck a agacé certains de ses collègues, surtout les jeunes. D'ailleurs deux d'entre eux, Clémentine et Bastien, s'attirent les foudres du Survivor éliminé. "Je n'ai pas aimé leur attitude. Tous les jours, ils avaient faim. Ils dormaient comme des sacs alors que Yassin et moi, on travaillait très dur. On dormait très peu. Ils ne foutaient absolument rien et se plaignaient d'avoir faim dès le matin", lance-t-il. Pour Franck, Clémentine et Bastien n'avaient donc "pas du tout" leur place dans l'aventure.

Et comme le candidat n'est pas du genre hypocrite, il a selon ses dires réglé ses comptes avec eux lors du conseil. Une séquence qui n'a pas été diffusée. "Il faut savoir que la production a coupé une partie de mon départ parce que j'étais vraiment en colère. Ils m'ont éliminé alors que je n'étais pas trop mauvais dans les épreuves. Ils ont cherché une excuse mais ils se sont complètement trompés. Je suis quelqu'un qui bosse sur le camp et qui se débrouille lors des épreuves", déclare-t-il. Et de conclure avec classe lorsqu'on lui rappelle que ses coéquipiers lui ont reproché d'être à l'écart : "Le matin, il y a des choses à faire. Et après, compter les grains de riz, ça ne m'intéresse pas. Pour 100 000 euros, je ne suce pas ! Je ne suis pas là pour rester sans rien faire à discuter avec tout le monde."