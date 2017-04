Koh-Lanta Cambodge – L'abandon de Brahma : La production le tacle, il s'explique

Vendredi 14 avril, dans le nouvel épisode de Koh-Lanta Cambodge, Brahma a choqué ses coéquipiers, de nombreux téléspectateurs mais aussi la production en abandonnant le jeu. A nos confrères de Télé-Loisirs, Corinne Vaillant, co-réalisatrice et chef de projet pour l'émission a confié son agacement : "D'un seul coup, il s'est réveillé et ce n'était plus possible pour lui. Un peu comme un enfant qui dit 'non', d'un coup, cela s'est fait de façon irraisonnée."

Ajoutant qu'un abandon agace toujours les équipes car il sous-entend qu'il y a eu une erreur de casting, la co-réalisatrice a poursuivi toujours de façon franche : "Avec Brahma, on avait décelé son âme de joueur... Mais c'est un joueur enfantin. Quand il ne veut plus, c'est un caprice, il arrête. Pour nous c'est un échec, on est déçus."

De son côté, Brahma a tenu à expliquer les raisons de son départ. "J'étais dans la souffrance et le mal-être. Je ne voyais aucune solution. Je subissais chacun de mes faits et gestes. C'est comme une voiture qui n'a plus d'essence, elle roule quelque temps sur sa réserve et une fois la réserve épuisée, c'est terminé. J'ai vécu sur ma réserve à partir du 13ème jour d'aventure, et jusqu'au 16ème. Ensuite, je n'avais plus d'énergie", a-t-il déclaré à Gala.

Ne regrettant pas son choix, l'aventurier a ensuite fait savoir, cette fois à Télé-Loisirs, qu'il ne sentait pas coupable d'être parti : "J'ai bien conscience qu'il y a 25 000 candidatures. Je n'ai pas le sensation d'avoir pris ou volé la place de quelqu'un. C'est une aventure qui m'a tellement appris !"