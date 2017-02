Koh-Lanta Cambodge : Larmes, tensions... Les premières images !

C'est le 10 mars prochain que TF1 diffusera le premier épisode de Koh-Lanta Cambodge. À cette occasion, la première chaîne a débuté la promotion du jeu d'aventure.

Après avoir dévoilé le visage des 18 candidats qui tenteront de succéder à Benoît, gagnant de Koh-Lanta, l'île au trésor, elle a mis en ligne les premières images. On découvre ainsi pour la première fois dans l'histoire du jeu, ce ne sont pas deux, mais trois équipes qui s'affronteront au Cambodge : les jaunes, les rouges et les bleus. Le dépassement de soi sera donc plus que jamais primordial puisque tous ont plus de chances d'être éliminés de la compétition.

"Dorénavant, il ne s'agira plus essentiellement de décrocher la première place aux épreuves, mais surtout de tout faire pour éviter d'arriver dernier. Cette évolution dans le jeu entraînera d'ailleurs une gestion différente des éliminations par les aventuriers, avec des prises de conscience très intéressantes comme on n'en a jamais vu dans Koh-Lanta ! On remarquera, enfin, un réel renforcement du suspense et de la motivation chez les concurrents", a confié l'animateur Denis Brogniart.

Sans surprise, les tensions seront une fois de plus au rendez-vous dans cette 17e édition Koh-Lanta. On peut par exemple entendre Kelly hurler contre un aventurier dont le visage n'a pas été dévoilé. Et certains candidats, comme Yves, auront bien du mal à retenir leurs larmes durant cette aventure de 40 jours (pour les plus chanceux).

N'oubliez pas, à la fin il n'en restera qu'un !