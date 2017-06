Koh-Lanta Cambodge – Mathilde en couple avec Bastien : Elle en veut plus...

Mathilde, encore en lice pour remporter Koh-Lanta Cambodge, et Bastien, qui a dû abandonner le jeu pour cause de blessure, sont en couple. La jolie brune, qui avait annoncé la nouvelle à nos confrères de Télé Loisirs il y a quelques semaines, s'est de nouveau épanchée sur sa relation amoureuse avec Bastien dans un récent entretien accordé à France Dimanche.

"Ça se passe très bien, a-t-elle confié. Cela fait trois mois que nous sommes ensemble. Notre rencontre a eu lieu après l'aventure, étant donné que nous n'étions pas dans la même équipe." Visiblement heureuse et épanouie d'avoir participé à Koh-Lanta Cambodge et d'y avoir trouvé l'amour, Mathilde a poursuivi : "En plus d'avoir vécu un moment génial, quand on trouve quelqu'un comme lui, c'est exceptionnel."

"Nous nous entendons vraiment bien et nous nous voyons souvent", et ce malgré la distance ! "Soit c'est lui qui vient à Angers, soit je vais à Marseille", a-t-elle expliqué. "C'est une magnifique relation et j'espère qu'elle va durer", a également déclaré la benjamine de Koh-Lanta Cambodge.

Et pour ce faire, la jolie brune de 21 ans a pour projet de rejoindre son chéri dans sa région : "J'ai entamé mon cursus à Angers, mais j'espère pouvoir le poursuivre dans le Sud de la France, à l'université d'Aix-en-Provence. Ce déplacement me permettra de me rapprocher de mon amoureux, Bastien, et de changer d'air. Je me prépare à tourner une page, je suis impatiente." Une nouvelle qui devrait ravir l'aventurier...