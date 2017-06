Koh-Lanta Cambodge : Mathilde en couple avec Bastien, "sa moitié, sa perle"

Très heureuse avec son Bastien, Mathilde a fait savoir il y a peu au magazine Télé Loisirs qu'elle espérait se rapprocher géographiquement de sa moitié. "Soit c'est lui qui vient à Angers, soit je vais à Marseille. (...) J'ai entamé mon cursus à Angers, mais j'espère pouvoir le poursuivre dans le Sud de la France, à l'université d'Aix-en-Provence. Ce déplacement me permettra de me rapprocher de mon amoureux, Bastien, et de changer d'air. Je me prépare à tourner une page, je suis impatiente", avait-elle déclaré.

On leur souhaite de concrétiser leur projet !