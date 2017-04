Koh-Lanta Cambodge : Mathilde en couple avec un autre aventurier !

Nouveau couple pour Koh-Lanta ! Deux actuels candidats de l'actuelle saison du programme phare de TF1, sont amoureux. Les tourtereaux, que les internautes soupçonnaient déjà depuis quelques temps d'entretenir une romance, ne se cachent plus...

C'est auprès de Télé-Loisirs que Mathilde (toujours en compétition dans l'équipe bleue) a choisi de s'exprimer pour parler de son histoire de coeur avec... Bastien (malheureusement contraint à l'abandon pour cause de blessure, et qui était dans l'équipe rouge). "C'est une personne avec qui j'ai tout de suite énormément accroché. Bastien est devenu mon amoureux aujourd'hui", a confié la jeune femme de 21 ans. Et d'ajouter, concernant leur rapprochement : "On s'est vus avec d'autres aventuriers, lui était là notamment (...) Le fait de se voir au fur et à mesure, on s'est rendus compte que l'on s'appréciait beaucoup. Et voilà, ça s'est fait !"

Mathilde, qui a pris "une année sabbatique", compte reprendre des études en master de langues à la rentrée prochaine. La jeune femme envisage même de s'installer auprès de Bastien, à Marseille, lequel a revendu sa pizzeria. Cette romance n'est pas sans rappeler celle de Jesta et Benoît, candidats de la saison précédente et qui sont actuellement en vacances en famille au Cambodge où il est fort possible qu'ils se fiancent... "C'est fou, Koh-Lanta est une agence matrimoniale ces deux dernières années !", rigole Mathilde.