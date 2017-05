Koh-Lanta Cambodge - Sandro détruit : "Je n'ai pas mérité ce coup de couteau..."

Le neuvième épisode de Koh-Lanta Cambodge a réservé vendredi 5 mai sur TF1 à ses près de 6 millions d'adeptes son lot de rebondissements et sa dose d'adrénaline : une semaine après avoir réussi à retourner le cerveau de Mathilde lors de la réunion des Ambassadeurs, Sandro a encore tout misé sur le bluff. Une tactique à double tranchant qui lui a coûté sa place dans le jeu...

Victorieux lors de l'épreuve de la dégustation après avoir fait semblant d'être à la peine dans la première partie du défi pour mieux surprendre ses adversaires dans la seconde, le Belge est allé trop loin dans la stratégie aux yeux de ses partenaires de jeu. Si leurs visages en disaient déjà long juste après le jeu de confort, lors de l'intervention de Denis Brogniart, cela laissait présager le pire pour Sandro au moment du conseil. Et il n'a pas vu venir la double lame de fond : convaincu de n'être pas menacé, le candidat n'a d'abord pas eu l'idée d'utiliser son collier d'immunité ; puis, lorsqu'il a choisi de le céder à Clémentine après avoir été éliminé, il a entendu celle-ci le descendre en flammes !

Un pied fou... et un coup de couteau

A My TF1, l'intéressé, sous le choc, a confié son désarroi, abasourdi par la trahison et incapable de comprendre ce qui a pu se passer : "Je me sens trahi par des gens qui ont tenu un discours, pendant trois jours, et je les trouve eux plus stratèges que j'ai pu l'être moi pendant toute l'aventure, déplore Sandro. Je n'ai effectivement pas vu venir le couteau dans le dos. Deux, trois personnes ont retourné leur veste, m'ont trahi. Aujourd'hui, je ne sais pas qui ; Clémentine ne s'en est pas caché... J'ai peut-être été considéré comme quelqu'un qui calculait beaucoup, j'ai peut-être fait peur, Clémentine a dit : "T'es quelqu'un de très malin". Peut-être que ça lui a fait peur, elle l'est peut-être un petit peu moins. Certainement. Elle a peut-être pris un moment de panique, elle m'a mis un couteau dans le dos, peut-être qu'il n'y a pas qu'elle, je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé..." Clémentine, qui a de son côté maintenu ses propos très virulents au moment du conseil, appréciera le "certainement moins maligne".

Bien que sonné, le Belge affirme n'avoir pas de regrets, ni son nouveau coup de poker, ni de n'avoir pas utilisé le collier d'immunité, ni de l'avoir ensuite donné à Clémentine. A propos de son bluff, qu'il dit avoir prémédité, il confie au site de Télé-Loisirs : "J'ai pris un pied fou à le faire. J'ai trouvé ça très drôle, cela me correspond ! Je suis joueur, je suis commercial, j'aime bien le poker... J'ai trouvé à titre personnel que c'était assez bien joué, assez bien mené car j'ai remporté l'épreuve. (...) J'assume tout (...) J'ai averti une partie des Rouges avant d'aller à la dégustation que j'allais faire ce petit bluff. C'est pour ça qu'effectivement avec le recul, quand ça me retombe dessus, je ne comprends pas pourquoi on me le fait payer. J'en ai parlé à Clémentine, Kelly et Sébastien."

Clémentine m'a regardé dans les yeux pour me dire que je n'étais pas menacé

De fait, au moment de l'élimination, c'est la douche froide : "J'ai été trahi avec un coup de couteau, dit-il devant les caméras de TF1. Le collier, il sert quand on se sent acculé. Là, la tribu était réunifiée, les choses s'étaient assainies, on votait Marjorie parce qu'elle était très mal... Je ne regrette pas d'avoir donné mon collier à Clémentine, parce que justement dans ce geste je lui ai montré que moi j'étais franc, moi, avec elle. Je pense que si quelqu'un doit se sentir très, très, très mal, c'est Clémentine... Je suis ému parce que je ne pense pas avoir mérité ce coup de couteau. Là, c'est très dur, j'essaye de le prendre avec force pour ne pas m'écrouler."

Avec du recul, Sandro se monte moins à fleur de peau en revenant pour Télé Loisirs sur les circonstances de son élimination, mais n'en dédouane pas Clémentine pour autant : "Clémentine m'a trahi car elle m'a regardé dans les yeux pour me dire que je n'étais pas menacé. Depuis le début, on avait une alliance et un jour elle a rompu cette alliance en complotant derrière mon dos. Une promesse non tenue est une trahison ! Aujourd'hui, j'en veux un peu à Clémentine mais en dehors de ça, j'ai assez de recul pour me dire que c'est un jeu. (...) Je lui en veux pour le coup qu'elle m'a fait mais j'accepte les règles du jeu. En lui donnant ce collier, je l'ai mise mal à l'aise car on s'était fait des promesses et elle m'a trahi. On n'a pas de glace sur Koh-Lanta mais j'aurais aimé qu'elle se regarde dans le miroir !"

Ces deux-là ne risquent pas de partir en vacances ensemble !