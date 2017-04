Koh-Lanta Cambodge – Sandro : Lèvre brûlée et infectée, ses débuts difficiles

Joueur incontournable de l'équipe rouge, Sandro est devenu un candidat fort de Koh-Lanta Cambodge. Si le jeune homme de 32 ans rêvait depuis des années de participer au programme de TF1, le début de son aventure a ressemblé à un cauchemar et il s'est confié au magazine France Dimanche.

Comme ont pu l'observer les téléspectateurs, Sandro a souffert physiquement dans les premiers jours du jeu. Ses lèvres et son visage ont été recouverts de croûtes de sang. Au magazine, le beau gosse qui n'est plus un coeur à prendre a raconté son calvaire : "J'ai d'abord eu la lèvre brûlée, sans doute à cause du soleil. Ça s'est ensuite infecté et, avec le manque d'hygiène, ça s'est propagé sur le visage."

Mais il en fallait plus pour décontenancer le vendeur automobile qui ajoute : "Ce n'était certes pas esthétique, mais je peux vous dire que c'était le cadet de mes soucis. Même si certains, notamment sur les réseaux sociaux, m'ont chambré là-dessus."

Concernant son aventure, Sandro s'est plutôt bien entendu avec ses coéquipiers même si le quotidien n'était pas simple à cause de Yassin. "Comme on peut le voir à l'écran, les relations avec Yassin étaient tendues. Il s'est disputé avec tout le monde sauf avec Sébastien et moi. Ça devenait pesant."

De retour de son aventure, Sandro n'a pas prévu pour le moment de se marier avec sa belle compagne. Mais il n'est pas contre l'idée d'avoir un bébé bientôt !