Koh-Lanta Cambodge - Sébastien trahi et éliminé : "Clémentine a eu peur de moi"

Vendredi 2 juin, Sébastien a été éliminé de Koh-Lanta Cambodge sur TF1. Remis aujourd'hui de ses émotions, le moniteur d'escalade de 35 ans est revenu sur son éviction lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Loisirs.

Tout d'abord, concernant les conditions de son élimination après la trahison de son "alliée" Clémentine, l'aventurier a commenté : "Je ne vois pas du tout ce qui a pu se passer. J'ai l'impression qu'elle était perdue parfois. Ses choix et ses actes ne sont pas cohérents du début à la fin de l'aventure, il y a beaucoup de contradictions. Elle a essayé de trouver plein de prétextes pour justifier ses choix et ses votes et je trouve ça dommage, comme dire que je m'étais éloigné d'elle. C'est très clair, elle vote contre moi car elle a peur de moi sur les poteaux. Elle ne l'assumait peut-être pas complètement."

Toujours à propos de Clémentine, Sébastien n'a pas mâché ses mots. "Les propos qu'elle peut tenir parfois me déçoivent aussi. Je n'oublie pas. Mais je suis quelqu'un qui va de l'avant, je ne vais pas rester focalisé là-dessus (...) A partir du moment où je lui avais donné ma confiance : elle m'a éliminé, elle a trahi ma confiance. Je pense lui avoir montré qu'elle pouvait avoir confiance en moi et que je pouvais avoir confiance en elle. Le fait est que non. Ma copine me dit toujours que je suis trop gentil, du coup je me fais avoir !"

Enfin, à la question de savoir s'il pensait que son ex-camarade méritait de gagner, Sébastien a indiqué : "Par rapport à la vision que j'ai du jeu, pour moi ce qui est important est de gagner d'une belle manière. Si Clémentine gagne, ce ne sera pas d'une belle manière !"

Koh-Lanta Cambodge, c'est chaque vendredi à 20h55 sur TF1.