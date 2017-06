Koh-Lanta Cambodge – Vincent : "Les choses sont claires entre Clémentine et moi"

Vincent est l'un des quatre finalistes de Koh-Lanta Cambodge avec Clémentine, Mathilde et Frédéric. Pour prétendre au titre de meilleur aventurier de l'aventure, il devra se qualifier lors de l'épreuve d'orientation, puis lors de celle poteaux avant d'enfin être élu par le conseil final. Avant de connaître l'issue du jeu, le rugbyman s'est confié à nos confrères du site TVMag. Il revient notamment sur la dernière épreuve de confort et le comportement de Clémentine.

Lors du dernier épisode diffusé le 2 juillet, Clémentine a eu la joie de passer un moment privilégié avec son amoureux grâce à Frédéric après l'avoir soudoyé. Un geste qui a beaucoup fait polémique et qui avait agacé Vincent. "Cela fait plusieurs mois que le tournage est passé et je suis moins à fleur de peau que sur l'instant. Dans des conditions normales, j'aurais certainement réagi de manière plus mesurée face à Clémentine. Mais je maintiens que je ne cautionne pas ce comportement, aussi bien dans la vie que sur Koh-Lanta. J'ai eu l'occasion d'en reparler avec elle par la suite et les choses sont claires entre nous. Il n'y a aucune animosité", déclare-t-il à ce sujet. Sans rancune donc.

De toutes façons, les aventuriers savent que cette épreuve où les familles sont de retour est toujours source de conflit : "Nous en avions parlé entre nous avant de nous rendre sur l'épreuve, sans savoir exactement ce qui nous attendait. Nous avons tous essayé de prendre du recul. Il n'y avait jamais rien de personnel dans nos choix, chacun a essayé de défendre ses chances. Mais c'est vrai que, sur le moment, ça fait mal de perdre."