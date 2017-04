Koh-Lanta Cambodge - Yassin choqué par les images : Sa fillette en larmes...

Vendredi 28 avril, l'emblématique Yassin était évincé de Koh-Lanta Cambodge sur TF1 suite à une décision irrévocable des ambassadeurs. Interrogé par nos confrères de MyTF1.fr après la diffusion de son départ, l'électricien de 39 ans a fait une révélation choc !

S'il a accepté son élimination (que beaucoup de téléspectateurs ont regretté !) avec philosophie, Yassin n'est pour autant pas près de pardonner certains propos tenus par ses anciens camarades... Il faut dire que le jeune papa les a découverts alors qu'il regardait la télé avec ses trois enfants.

"Une de mes filles, qui a 7 ans, regardait l'émission avec moi quand elle a entendu Manuella et Clémentine dire 'Yassin, c'est le mal', elle est venue dans mes bras et j'ai vu qu'elle avait des larmes qui coulaient, alors que comme moi, elle a tendance à ne pas montrer ses émotions. Ça m'a atteint et je me suis dit qu'elles avaient dépassé les bornes. Juste pour ça, je ne pourrai pas leur pardonner", a-t-il assuré. Et de poursuivre : "Entendre que je suis le mal, que je suis un gourou, que je soûle tout le monde ou entendre Sandro dire 'Yassin met la mauvaise ambiance, on va le nettoyer', ce sont des mots très forts, d'autant que je n'ai porté préjudice à personne !"

Egalement interrogé sur le fait que ses anciens coéquipiers rouges ont eu le culot de venir lui demander son collier d'immunité après l'avoir éliminé, Yassin a réagi : "J'ai trouvé ça totalement déplacé ! Imaginez un couple qui se sépare et l'un des deux demande à l'autre de quitter la maison et de payer quand même le loyer ! (rires) Je me suis demandé si c'était une blague ! J'aurais pu le donner mais on me dit que toute l'équipe, au complet, a pris la décision de m'éliminer et ensuite, comme si de rien n'était, parce qu'on voit que j'ai bien pris la chose, on vient me demander mon collier ? Et pourquoi pas ma veste et mes chaussures ? Vous êtes sérieux ? On se serait cru dans une caméra cachée !"

