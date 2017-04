Koh-Lanta Cambodge - Yassin trahi et éliminé par Sandro : "C'est de la lâcheté"

Vendredi 28 avril, Yassin était éliminé de Koh-Lanta Cambodge sur TF1 suite à une décision des ambassadeurs Sandro et Mathilde. Interrogé par nos confrères de MyTF1.fr après la diffusion de son départ, l'électricien de 39 ans est revenu sur son élimination.

Tout d'abord, concernant ce départ après avoir été trahi par son camarade Sandro, Yassin a avoué : "J'ai pris ça comme de la lâcheté. Venant de Sandro, je ne m'y attendais pas. C'est quelqu'un qui vante beaucoup ses mérites sportifs. Il prétendait être venu à Koh-Lanta pour affronter les meilleurs, il prétendait être un grand sportif et l'excuse trouvée pour m'éliminer c'était justement que je puisse être trop fort et que je sois isolé." Et de poursuivre : "Je n'avais pas pris conscience que certains pouvaient faire preuve d'autant de lâcheté (...) Maintenant ça va être compliqué pour lui, sachant que tout le monde aura vu qu'il est un stratège prêt à tout pour gagner. Et ça peut faire encore plus peur qu'une personne très forte dans les épreuves."

À propos de son comportement très digne à l'annonce de son élimination, Yassin a ensuite commenté : "Je n'avais aucun compte à régler. Depuis le début, j'avais conscience d'être dans un jeu. C'est pour ça que je pesais mes mots devant la caméra. Je n'avais pas à avoir de mots blessants, insultants ou dénigrants. J'ai l'impression que certains ne réalisent ça que maintenant qu'ils sont sortis. Grâce à ça, j'ai pu profiter pleinement de mon aventure."

Pour finir, Yassin a conscience qu'il ne remportera pas le titre de grand gagnant de Koh-Lanta Cambodge (à moins qu'il ne fasse son retour prochainement, le doute plane encore...), mais l'essentiel n'est sans doute pas là. "Pour moi les valeurs de ce jeu sont des valeurs sportives, des valeurs d'aventure et de partage. Je voulais montrer qu'on peut y arriver. Mais est-ce que gagner Koh-Lanta, c'est aller sur les poteaux ? Ou bien c'est avoir fait une aventure exemplaire ? D'après ma femme et mes enfants, pour le moment, je suis le gagnant de Koh-Lanta et ça me suffit amplement", a-t-il lâché avec panache.

Koh-Lanta Cambodge, c'est chaque vendredi à 20h55 sur TF1.