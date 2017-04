Koh-Lanta Cambodge – Yves "bipolaire" : Twitter en colère !

Yves a marqué l'épisode de Koh-Lanta Cambodge (TF1) du 21 avril 2017 et pas de la plus belle des façons.

En sortant du Conseil d'élimination, l'aventurier de 49 ans voyait rouge. La raison ? Il n'a pas digéré que Kelly – éliminée la semaine dernière – vote contre lui et en a tenu rigueur... à tous les autres candidats. Vexé, il a donc souhaité s'isoler et faire des reproches à tous ses coéquipiers afin de montrer sa colère. Il a notamment blâmé son grand ami Frédéric pour s'être rapproché de Corentin et Vincent et donc de jouer un double jeu comme, selon lui, Mathilde.

On aurait pu penser que la victoire des bleus à l'épreuve de confort lui aurait redonné un peu le sourire. Mais il n'en était rien, Yves était toujours furieux et a menacé de quitter l'aventure en cas de défaite à l'épreuve d'immunité. Il était donc primordial pour lui de la remporter. Manque de chance, c'est lui qui a tiré la boule noire, ce qui l'a empêché de participer et de prendre en main son destin.

Le commercial a donc assuré qu'il avait menacé de partir simplement pour donner une leçon à ses camarades. Le mal était tout de même fait et il l'a payé lors du Conseil d'élimination puisqu'il a été évincé de l'aventure.

En plus de se mettre les Survivors à dos, Yves a agacé de nombreux internautes. Au point que de nombreux messages de haine ont été postés sur Twitter le soir de la diffusion. "Yves il est bipolaire. Avant le vote c'est tous des traîtres. Après le vote. Je m'excuse..... Euh.....hein !! #KohLanta @TF1 @KohLantaTF1", "La prochaine fois évitez de caster dans les hôpitaux psychiatriques", "Hé les casteurs de #KohLanta! Pourquoi pas prendre 1 bipolaire,1 mito, 1 parano. Mais pas la peine que ce soit qu'un seul homme !", "On a donc le droit à un mea-culpa après avoir 'bougonné' pendant 3 jours !? Surprenant jusqu'au bout le phénomène Yves... #KohLanta", a-t-on notamment pu lire.