Koh-Lanta : Carences, perte de cheveux, indigestions... Les corps souffrent

Privé de nourriture et de confort, le corps des candidats à Koh-Lanta est mis à rude épreuve. Le Parisien a d'ailleurs interrogé un nutritionniste, Raphaël Gruman, sur les effets de ces privations sur l'organisme.

Comme l'explique le spécialiste, le corps "est conçu pour supporter les privations, il a des capacité de réserve". Alors manger quelques bulots par-ci et quelques morceaux de noix de coco par-là a forcément des conséquences sur l'organisme. Outre des carences en protéines, minéraux et vitamines, les Survivors voient aussi fondre leurs muscles et leurs os. "Une telle expérience crée de l'ostéoporose", continue Raphaël Gruman

Bien sûr, la fatigue et le manque de nourriture entraînent également des difficultés de concentration, de mémorisation et les esprits sont plus à fleur de peau.

Et une fois les naufragés de retour chez eux ? Ils reprennent vite du poids et pas toujours de la bonne façon. Les finalistes n'ont d'ailleurs pas caché s'être gavé une fois revenus en France. Mais voilà, là encore, le nutritionniste avertit : "Le foie ne sait plus digérer, l'alcool se dilue moins dans le sang... (...) Vous pouvez ne plus digérer un steak-frites." Des propos que ne contredira pas Frédéric qui a révélé au journal avoir eu des brûlures d'estomac.

Toujours dans Le Parisien, Clémentine a pour sa part expliqué qu'elle avait massivement perdu ses cheveux.

Heureusement, tous ont aujourd'hui retrouvé leur poids initial, voire un peu plus pour certains ! Des nouvelles silhouettes à découvrir ce vendredi 16 juin à 21h sur TF1.