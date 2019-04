Koh-Lanta : Cécilia est enceinte de son premier enfant

Après Jesta, la finaliste Koh-Lanta, l'île au trésor (2016) enceinte de Benoît, le gagnant de l'édition, c'est une autre ex-aventurière du célèbre jeu de TF1 qui vient d'annoncer sa grossesse. Il s'agit de Cécilia qui a participé au programme en 2016.

La jolie brune qui avait ému les téléspectateurs avec son histoire familiale – elle avait retrouvé son père grâce au programme d'aventure – a annoncé sa grossesse sur Instagram, lundi 22 avril. En légende d'une photo d'elle montrant son ventre arrondi, la danseuse professionnelle a écrit : "Après un long silence, je me dévoile... Eh oui, vous ne rêvez pas... 'JE VAIS ÊTRE MAMAN.'" Et comme on peut le découvrir grâce à un hashtag, elle est enceinte de 23 semaines, soit de presque six mois.