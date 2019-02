Koh-Lanta : Cette ex-candidate est méconnaissable, la preuve en photos !

Début 2016, une nouvelle saison de Koh-Lanta était diffusée sur TF1. C'est dans le Sud de la Thaïlande que les 21 aventuriers s'étaient surpassés. Parmi eux, Charlie, migraineuse, avait abandonné le jeu. Aujourd'hui, trois ans plus tard, la jeune femme s'affiche complètement différente.

À l'époque de Koh-Lanta, Charlie affichait déjà un look singulier. Les racines de ses cheveux châtains étaient coiffées de mini-tresses, tandis que ses longueurs étaient ondulées. Une allure bien loin de celle qu'elle arbore aujourd'hui ! En effet, l'ancienne candidate du jeu d'aventure se dévoile complètement métamorphosée, nettement plus sophistiquée.

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme devenue comédienne affiche un tout nouveau look. Les cheveux blond-roux aux épaules, Charlie, qui teinte sur certaines photos ses lèvres de rose ou d'orange, s'affiche plus féminine que lors de son passage dans Koh-Lanta. Bien que méconnaissable, la jeune femme a gardé ses jolies tâches de rousseur et ses yeux très en amande qui font tout son charme.

En plus d'être devenue actrice, Charlie publie son premier livre intitulé Jacques a dit... suce ! aux éditions du Panthéon. Un nouveau départ après avoir passé quelques heures à peine sur Koh-Lanta !