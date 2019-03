Koh-Lanta : Comment la production choisit l'île

Ce vendredi 15 mars 2019, TF1 donne le coup d'envoi de la nouvelle saison de Koh-Lanta, intitulée La Guerre des chefs. Comme pour les deux précédentes éditions, le tournage s'est déroulé aux îles Fidji, dans le Pacifique. En exclusivité pour Purepeople.com, Denis Brogniart, l'animateur du célèbre jeu, raconte comment la production s'y prend pour choisir l'île sur laquelle s'installeront les aventuriers.

Plusieurs critères sont pris en compte, révèle-t-il. Tout d'abord, des équipes "parcourent le monde" afin de déterminer quels endroits sont "suffisamment safe" pour un tournage. Mais ce n'est pas tout : "Il faut qu'il y ait une situation géo-politique fiable et une situation sanitaire fiable, poursuit Denis Brogniart. Et puis qu'on ait ce qui fait l'ADN de Koh-Lanta : des petits îlots avec des plages de sable blanc, une mer turquoise et pas mal de végétation tropicale derrière."

Des critères qui de prime abord ne semblent pas bien compliqués à réunir. Mais en réalité, les équipes d'ALP et de TF1 ne trouvent pas si facilement les lieux de tournage. "Quand on met bout à bout tous les impératifs, il n'y a pas tant d'endroits que ça", confie Denis Brogniart. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle ils tournent pour la quatrième fois consécutive – saison annulée comprise – aux îles Fidji. Mais bien entendu, chaque année, la production change d'îlots pour satisfaire la soif d'aventure des téléspectateurs et des participants...

Rendez-vous ce vendredi 15 mars 2019 dès 21h sur TF1 afin de suivre le premier épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs.

