Koh-Lanta: D'anciens candidats de retour pour servir de récompense aux équipes !

Alors que vendredi 21 juin, le grand gagnant de Koh-Lanta, la guerre des chefs sera dévoilé, les fans du célèbre jeu de TF1 peuvent déjà se réjouir de la grande nouveauté de la prochaine édition. Chaque saison, la production met tout en oeuvre pour étonner les téléspectateurs et là, elle vient de frapper fort. Lors du tournage en mai de la 21e édition, laquelle sera normalement diffusée en automne, d'anciens candidats emblématiques vont rejoindre le casting. Une information révélée par TVMag.

Plusieurs ex-participants au programme ont été approchés et après un casting, cinq noms, très connus du grand public, ont été retenus : Teheiura (saison 11, La Revanche des héros, La Nouvelle Édition), Claude (saison 10 et La Revanche des héros), Sara (saison 12 et La Nouvelle Édition), Moussa (saison 3 et La Revanche des héros) et Jessica (saison 14).

Mais attention, il n'est pas question d'une saison All Stars ! Ces aventuriers très expérimentés intègrent bien une saison composée d'anonymes. TVMag précise même : "Les anciens candidats ont été isolés sur une île en attendant d'intégrer l'aventure. Car, pour la première fois, les aventuriers chevronnés ont servi de récompenses aux équipes remportant une épreuve de confort."

Le casting de cette saison sera-t-il également composé d'aventuriers de la saison 19, celle qui avait été subitement annulée après qu'une candidate a accusé un coéquipier d'agression sexuelle ? En décembre 2018, Alexia Laroche-Joubert, présidente d'Adventure Line Production, avait confié que certains candidats de cette édition maudite pourraient apparaître dans les prochaines éditions. "Entre-temps, il y aura une ou deux années qui se seront écoulées, ce sera beaucoup plus simple pour eux", avait-elle déclaré.