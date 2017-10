Koh-Lanta : De la nourriture volée à la prod' ? Un ex-aventurier balance

Alors que Koh-Lanta Fidji est en ce moment-même diffusé sur nos écrans, TF1 et ALP (Adventure Line Production), boîte de production du jeu d'aventure, seraient en pleine préparation d'une édition All Stars. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette prochaine saison fait jaser. Après que Nessim (Koh-Lanta 2015) a été mis en demeure après avoir évoqué le possible casting du programme, c'est au tour de Jeff, candidat de la même édition tournée en Malaisie, de s'exprimer.

Sur Twitter, celui qui a été boycotté du casting de Koh-Lanta All Stars à cause de sa participation aux Anges de la télé-réalité 8 (NRJ12) liste les candidats qui pourraient, selon lui, participer à cette édition. Mais il ne s'arrête pas là...