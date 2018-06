Koh-Lanta : Denis Brogniart entendu dans l'affaire d'agression sexuelle présumée

Denis Brogniart a été entendu dans l'affaire d'agression sexuelle présumée sur le tournage de la dernière édition de Koh-Lanta (TF1).

Selon nos confrères de BFMTV, l'animateur emblématique du programme d'aventure a été auditionné en qualité de simple témoin par la police judiciaire de Nancy le 20 juin 2018. L'audition s'est déroulée dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, afin d'éviter le déplacement à la star de TF1, ici simple témoin rappelons-le. Il est également à noter que Denis Brogniart n'est pas le seul membre de l'équipe à avoir été entendu puisque des candidats, des techniciens et des journalistes présents sur place en mai dernier ont eux aussi pu raconter leur version des faits à l'occasion d'auditions qui se sont déroulées au cours de ces dernières semaines.

Toujours selon BFMTV, ces auditions n'ont pas permis pour l'heure à l'enquête de faire des avancées notables puisque les personnes interrogées n'ont rien vu et qu'il n'existerait pas d'images de la supposée agression sexuelle. Pour rappel, c'est l'ex-candidate Candide Renard (21 ans et fille du sélectionneur Hervé Renard) qui a accusé Eddy Guyot de l'avoir agressée sexuellement durant une nuit sur le camp. Des accusations qu'il a toujours niées fermement. Les deux protagonistes, candidats de la même équipe, ont été entendus séparément par la police dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis dès leur retour en France (Eddy Guyot avait été placé en garde à vue avant d'être relâché) le 14 mai dernier. Candice Renard avait cependant refusée d'être confrontée à Eddy Guyot, alors qu'ils étaient présents ensemble à la police judiciaire de Nanterre.

Déjà interrogé par Puremedias.com à propos du scandale et de l'annulation du tournage du dernier Koh-Lanta, Denis Brogniart avait statué il y a quelques semaines : "On a vécu un moment difficile. Je suis le premier à avoir dit qu'il était impossible pour moi de continuer le tournage compte tenu de ce qui s'était passé. Et encore une fois, je ne suis ni juge, ni flic, je ne prends position pour personne. Néanmoins, dès l'instant où il y a des accusations aussi graves que celles qui ont été énoncées, il est impossible pour moi de continuer. Ce qui est formidable, c'est que mon avis a été partagé par la totalité des dirigeants de la société de production et de TF1, en quelques heures, et on a décidé d'arrêter."

Le parquet de Nancy poursuit son enquête et Eddy Guyot reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier.