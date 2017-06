Koh-Lanta – Denis Brogniart : "La plus grosse tension, c'était avec Moundir"

En 2003, Moundir avait participé à la saison 3 de Koh-Lanta. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a marqué le programme avec ses déclarations chocs et son tempérament volcanique. Le magazine Society a interrogé Denis Brogniart sur les événements qui ont agité les émissions depuis le début, et le nom de Moundir a tout naturellement été évoqué.

"La plus grosse tension qu'on ait eue, c'était avec Moundir. À l'époque, il y avait comme récompense d'aller piller le camp adverse, et là, c'est vrai que Moundir était chaud...", a révélé l'animateur du jeu d'aventure. En revanche, et "aussi bizarre que cela puisse paraître", il n'y a jamais eu aucune bagarre dans Koh-Lanta.

Depuis cet épisode, Moundir s'est assagi. En effet, après avoir participé à Koh-Lanta en 2003 puis en 2014 dans Le Retour des héros, l'ex-candidat est devenu animateur. Sur W9, il présente aujourd'hui Moundir et les apprentis aventuriers, un programme dans lequel il coache six duos sur une île.

Côté vie personnelle, l'animateur de 43 ans semble heureux et épanoui. De son mariage avec sa chérie Inès en 2011 est née en novembre 2015 une petite fille prénommée Aliya. Loin du candidat au caractère bien trempé de ses débuts, Moundir est aujourd'hui un papa posé et bien plus mature.