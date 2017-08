Koh-Lanta : Denis Brogniart s'essaye à l'épreuve des poteaux...à New York !

Tout au long de l'année, Denis Brogniart sillonne le monde. En effet, l'animateur de Koh-Lanta a passé quelques semaines au Cambodge, où a été tournée la précédente saison, ainsi qu'aux îles Fidji, paysage paradisiaque de la prochaine édition. Et lorsqu'il ne profite pas du cadre idyllique des lieux de tournage, l'animateur de 50 ans s'octroie quelques jours en famille.

Ainsi, Denis Brogniart est actuellement à New York, aux Etats-Unis. Et même outre-Atlantique il pense à Koh-Lanta. En effet, de passage à Time Square, le pilier du jeu d'aventure a rejoué la scène des mythiques poteaux. Ainsi, il prend la pose debout sur l'un d'entre eux, droit comme un piquet. "Les amis j'ai testé hier les poteaux de Time square à New York avant le grand retour de #KohLanta aux Fidji le 1er septembre. #insolite", a-t-il écrit.