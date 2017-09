Koh-Lanta : Deux couples d'aventuriers se retrouvent en France !

Durant le tournage de Koh-Lanta (TF1), des alliances se font et des affinités se créent. Ainsi, il arrive que certains aventuriers se rapprochent jusqu'à se mettre en couple. C'est le cas de Jesta et Benoît, qui ont participé à Koh-Lanta, l'île au trésor, ou encore de Mathilde et Bastien, candidats de Koh-Lanta Cambodge. Les deux duos se sont d'ailleurs récemment retrouvés pour un moment dans le Sud de la France.

Comme en témoignent les photos publiées sur Instagram, Jesta et Benoît – devenu blond – sont allés rendre visite aux jeunes amoureux fraîchement installés à Marseille. Balades, pauses gastronomiques, les deux couples semblent avoir pris du bon temps entre ex-aventuriers de Koh-Lanta.