Koh-Lanta – Eddy Guyot accusé d'agression sexuelle : "Candide est une gamine"

Eddy Guyot, ex-candidat de la 19e saison de Koh-Lanta annulée après qu'il a été accusé d'agression sexuelle par Candide Renard (21 ans), a décidé de sortir du silence pour clamer son innocence.

A l'occasion d'un entretien qu'il a accordé à nos confrères de Closer ce 17 mai 2018, le forain de 34 ans a statué à propos de celle qui l'accuse : "Candide est une gamine, elle n'a pas mesuré l'ampleur de ses accusations. A mon avis, elle a dû se dire qu'on allait juste me sortir du jeu et qu'elle allait, elle, sauver sa place. Je pense qu'elle a fait ça par stratégie. Elle savait que sa place était en danger au prochain conseil."

La veille de l'agression supposée dénoncée par Candide, Eddy raconte à nos confrères qu'une petite dispute avait eu lieu entre eux deux : "Nous avions eu un léger accrochage la veille après une épreuve, pour une histoire de machette que je lui ai pris des mains de peur qu'elle se blesse. Elle l'a mal pris mais, deux heures après, elle m'a pris dans ses bras et s'est excusée." Il a aussi tenu à assurer que, de par son milieu et son éducation, il n'aurait jamais pu avoir un geste déplacé envers elle : "Je suis forain et, dans le milieu, les gens me connaissent. Et vous pouvez demander à qui vous voulez, tout le monde vous dira que je suis honnête et que je ne me comporte jamais comme ça (...) Elle m'accuse de l'avoir embrassée. Elle dit qu'elle a senti ma barbe et que j'ai passé ma main sous son pull. Tout ça est faux."

Pour finir, Eddy Guyot a regretté que Candide Renard n'ait pas souhaité être confrontée à lui lors de leurs dépositions enregistrées dans les locaux du SPJ de Seine-Saint-Denis lundi dernier. "Elle a refusé (...) Je lui aurais dit de dire la vérité. Maintenant, elle a mis la marche avant sur un point très sensible et elle ne peut plus revenir en arrière", a-t-il analysé.

Pour rappel, Eddy Guyot a été accusé par Candide Renard (la fille de l'entraîneur de football Hervé Renard, qui a récemment pris la parole sur Instagram) de l'avoir agressée sexuellement sur le camp alors qu'ils étaient dans la même équipe, des accusations qu'il a toujours niées. Les deux protagonistes ont été ensuite entendus séparément par la police dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis dès leur retour en France (Eddy Guyot a été placé en garde à vue puis relâché tandis que Candide Renard, entendue, a refusé toute confrontation) ce lundi 14 mai.

Si Candide a déclaré dans sa déposition, selon RMC, qu'Eddy Guyot avait l'habitude de s'allonger entre les filles et qu'il l'aurait réveillée en pleine nuit en tentant de l'embrasser et en pratiquant des attouchements, ce dernier a aussi livré une tout autre version auprès de nos confrères de Télé Star. "Tous les soirs, j'ai dormi entre un homme et la paroi de la cabane. - il a declaré dans son interview avoir toujours refusé de dormir entre les filles ndlr- Candide, elle était plus loin. Quand les caméramen sont revenus dans la nuit pour nous filmer, je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. Ça a été filmé et ça me disculpe complètement", a-t-il assuré.

À ce jour, aucune poursuite n'a été retenue contre Eddy Guyot et le parquet de Nancy qui a repris l'affaire (puisqu'Eddy Guyot est domicilié en Meurthe-et-Moselle) a ouvert une information judiciaire pour "agression sexuelle" mardi 15 mai 2018. Affaire à suivre...

