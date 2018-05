Koh-Lanta – Eddy Guyot accusé : Sa femme "traumatisée" suivie par un psy

Genna, la femme d'Eddy Guyot (34 ans), est chamboulée.

Depuis que Candide Renard (21 ans), fille de l'entraîneur de football Hervé Renard, a accusé son mari d'agression sexuelle sur le tournage de la 19e saison de Koh-Lanta – une accusation qui a provoqué l'annulation immédiate du jeu –, la jeune mère de famille actuellement enceinte de son premier enfant est choquée. Eddy Guyot est également papa d'un petit garçon de sa précédente union.

Interrogé par nos confrères de Closer, Eddy Guyot – qui a toujours formellement nié les accusations – est bien entendu revenu sur sa version des faits et, alors qu'il avouait avoir songé à mettre fin à ses jours lorsqu'il était isolé dans un hôtel après son éviction, il a également évoqué le choc pour sa femme actuellement enceinte de trois mois quand elle a dû affronter les rumeurs. "Ma femme est traumatisée : elle est enceinte et elle se réveille toutes les nuits. Aujourd'hui, elle est suivie par une psychologue", a-t-il révélé. Elle aussi interrogée par nos confrères, Genna Guyot a statué à propos de son époux dans la tourmente : "Je n'ai jamais douté d'Eddy, il est incapable de faire une telle chose. (...) J'ai du mal à réaliser ce qu'il se passe et cela me blesse qu'on salisse l'image de mon mari."

Pour rappel, une fois de retour en France, Candide Renard et Eddy Guyot – placé en garde à vue quelques heures avant d'être relâché – ont été entendus dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis, mais aucune confrontation n'a eu lieu à cause d'un refus catégorique de la jeune femme. En outre, Eddy Guyot étant domicilié en Meurthe-et-Moselle, le parquet de Nancy a repris l'affaire et a ouvert une information judiciaire pour "agression sexuelle" mardi 15 mai 2018.

Selon Jérémie Assous, avocat d'Eddy Guyot interrogé par Public, le père de famille devrait "intenter calmement plusieurs actions judiciaires, notamment contre son employeur", à savoir Adventure Line Productions, le producteur de Koh-Lanta. En effet, Eddy Guyot a également déjà fait savoir à Closer qu'il pensait que la production avait tendance à soutenir Candide Renard en "refusant de communiquer les éléments" et les témoignages d'autres participants qui le disculperaient, comme s'ils voulaient qu'il soit coupable "pour pouvoir faire joueur leur assurance." À suivre donc...

