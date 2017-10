Koh-Lanta – Fabian, cash : "Caroline ne servait à rien !"

Le torchon brûle entre Caroline et Fabian de Koh-Lanta Fidji (TF1). Après son élimination, orchestrée par le candidat, l'aventurière – blessée lors du jeu – nous avait confié en interview que son camarade était "loin d'être honnête". Plus encore, elle l'avait qualifié de "macho". Dans les colonnes de Télé Loisirs, celui qui s'est également attiré les foudres des internautes se défend.

Fabian regrette ainsi être passé pour le méchant aux yeux des téléspectateurs. "Je ne suis pas allé à Koh-Lanta pour me poser la question de ce que j'allais représenter comme image. Tout le monde est venu sur moi en disant 'c'est Fabian qui mène la barque' et pas forcément... C'est ça qui est drôle", lance-t-il. Et d'ajouter : "Je suis droit dans mes bottes. Sur le camp, Caroline ne servait à rien ! Au bout d'un moment, il faut aussi qu'on fonctionne au mérite..."

Dans la foulée, Fabian revient sur les propos tenus par Caroline à son égard. "Je ne vais pas lancer de polémique", assure-t-il. D'après lui, c'est "le fait d'être cash, d'être un gars avec des épaules larges et d'être tatoué" qui "fait un peu macho". De son côté, Fabian estime "ne pas l'être". "C'est ma femme qui porte la culotte à la maison", lâche-t-il ironique. Enfin, il l'assure, il n'est pas stratège mais juste "totalement [lui-même]". À bon entendeur...