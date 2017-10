Koh-Lanta Fidji : Caroline éliminée, le pacte des anciens vole en éclats

Dans Koh-Lanta Fidji, les équipes sont à présent mélangées (jeunes et anciens réunis) et les nouvelles alliances s'installent tout doucement. Que s'est-il passé depuis le départ de May ? Réponse tout de suite.

Les Jaunes sont contents d'avoir été unanimes à propos de l'élimination de la jeune May qui se mettait selon eux à l'écart. Les anciens des Jaunes sont ravis de faire partie de leur nouvelle équipe, ils trouvent les jeunes très mûrs. Du côté des Rouges, Tugdual se sent en danger... il veut faire une alliance avec les filles et André pour sauver sa peau. Ce dernier n'est cependant pas très intéressé...

Jeu de confort

Le but : Les équipiers de chaque équipe sont attachés ensemble et retenus par un élastique. Ils doivent, dans ce contexte, réussir à récupérer des statuettes en bambou placées de plus en plus loin devant eux. C'est du sport !

Récompense : Deux énormes côtes de boeuf.

Après une lutte acharnée durant laquelle André est un véritable moteur pour son équipe – il se donne à 100% comme s'il était dans une mêlée de rugby ! –, ce sont tout de même les Jaunes qui gagnent le jeu. Les Rouges sont dévastés... André et Sandrine accusent particulièrement le coup tant ils espéraient s'imposer.

Les Jaunes vont pouvoir, pendant leur festin, désigner qui des Rouges ira au paradis perdu. Et ce Rouge désignera ensuite qui des Jaunes l'accompagnera.

Les anciens, ces stratèges !

Les Jaunes réfléchissent après leur repas, ils décident d'envoyer la Rouge Sandrine (+ de 30 ans) au paradis perdu. Un moyen pour les plus anciens d'avoir toujours un des leurs là-bas et de pouvoir renforcer leurs liens malgré l'éclatement des équipes initiales. Sandrine, dans la même optique, annonce qu'elle demandera au Jaune Fabian (+ de 30 ans) de l'accompagner.

Sur son camp, Fabian a un gros coup de mou après la dernière épreuve et malgré son repas... Il s'allonge en espérant retrouver rapidement ses forces. À l'arrivée de Sandrine, il fait comprendre à son amie qu'il ne pourra pas venir avec elle. Cette dernière invite donc Manu (un autre ancien de l'équipe des plus de 30 ans).

Avant qu'elle ne s'en aille, Fabian dit à Sandrine qu'il faut faire sortir Tugdual (Rouge) au prochain conseil.

Paradis perdu

Sur place, Manu et Sandrine n'oublient pas de parler de leur pacte. L'aventurière annonce qu'elle est restée sur sa première parole, elle éliminera toujours un jeune plutôt qu'un ancien. Manu est plus ambigu, il admet que certains jeunes sont très méritants... L'alliance des anciens montre ses premières failles.

Le lendemain matin, Sandrine et Manu partent à la recherche de l'un des huit coffres restants. Quand ils le trouvent, les aventuriers exultent ! Sandrine ne retient pas ses larmes. Ce coffre contient un vote supplémentaire pour le prochain conseil.

Sur le camp jaune, Fabian ne cache pas qu'il ne supporte plus Caroline et ses plaintes incessantes... Il trouve par exemple Tiffany (hors de son pacte des anciens) bien plus méritante.

Épreuve d'immunité

Le but : Il s'agit d'un relais parsemé d'obstacles, au bout duquel les participants doivent récupérer plusieurs séries de sacs de 5 kg. La plus petite série contient cinq sacs, la plus grande série, onze sacs. La première équipe ayant transporté ses sept séries de sacs remporte l'épreuve !

Les deux équipes choisissent finalement la même technique, ils envoient leur candidat le plus fort chercher la série la plus lourde, celle de 55 kg ! Maxime (Jaune) et Romain (Rouge) se donnent à 100% dès le début. Maxime, très en avance, favorise grandement son équipe.

Après un suspense relatif, ce sont les Rouges qui l'emportent. Les Jaunes ne sont pas pressés d'avoir à éliminer l'un d'entre eux, il va pourtant falloir !

De retour au camp, Maxime accuse le coup. Il reconnaît que l'épreuve, face à Romain, était trop dure pour lui. "55 kg, avec les sacs imbibés d'eau, j'avais plus de mon poids sur les épaules... Romain, en tant qu'ex-pompier, il était impressionnant", commente-t-il. Fabian salue Magalie pour tout ce qu'elle a fait sur l'épreuve malgré la défaite. Avant de partir au conseil, ils reçoivent un message... qui annonce une épreuve individuelle.

Épreuve individuelle chez les Jaunes

Le but : Ils doivent reconstituer une fresque constituée de 20 morceaux de bois représentant un dauphin. Attention, pour compliquer cette mission, les aventuriers ne disposent que du temps imparti par la chute d'une balle dans un parcours style flipper. Dès que la balle arrive en bas, ils doivent la relancer en haut du parcours pour reprendre leur puzzle là où ils l'avaient laissé. S'ils ne récupèrent pas la balle à temps en bas du parcours, ils perdent 30 secondes à attendre la balle...

Récompense : Une immunité au conseil du soir-même.

C'est Manu, qui avait déjà un vote double, qui remporte l'épreuve.

Qu'en est-il au Conseil ?

Juste avant le vote, Fabian va voir Caroline pour lui annoncer qu'il votera contre elle ce soir. Elle mérite moins que les autres de poursuivre le jeu selon lui. La jeune femme se dit surprise, elle pensait être protégée par leur pacte.

Lors du conseil, Caroline recueille sept voix contre elle et Tiffany seulement une (le vote de Caroline...). Caroline est éliminée à l'unanimité !