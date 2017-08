Koh-Lanta Fidji : Drame et grosses galères... coulisses d'un tournage compliqué

Vendredi 1er septembre TF1 dévoilera le premier épisode de Koh-Lanta Fidji. Une saison exceptionnelle à plus d'un titre. En plus d'une grande nouveauté concernant la composition des équipes, cette saison est la plus chère de l'histoire du programme mais aussi la plus galère...

Pour la première fois, Koh-Lanta se déroule aux îles Fidji. Un lieu de rêve qui s'est transformé en lieu de cauchemar. Comme l'indiquent nos confères de Télé 2 semaines, juste avant le tournage, l'émission a été touchée par un typhon. C'était à la fin du mois de février. "À deux mois et demi du début, je me suis retrouvée sans lieu de tournage. Je ne l'ai pas dit à TF1 et j'ai alors envoyé en urgence mes équipes là-bas", a déclaré Alexia-Laroche Joubert, présidente d'Adventure Line Productions. Résultat, le tournage a pris du retard. Télé Loisirs expliquait en avril dernier que les vents avaient atteint jusqu'à 300 km/h et qu'une vingtaine de personnes étaient décédées à la suite du passage du typhon. Bref, impossible pour les équipes d'établir leurs quartiers afin d'installer les infrastructures nécessaires.

Et une fois sur place, les équipes techniques ont découvert que l'île de Yasawa était la "Lozère des Fidji". En gros, il y avait tout à construire. Impossible en effet de loger tout le monde dans le petit hôtel qui ne compte que dix-huit chambres. À la place, de simples conteneurs ont été aménagés. Des logements de fortune au confort sommaire. Il a ensuite fallu acheminer l'eau, l'électricité et le Wi-Fi. "C'était du BTP, pas de la télévision ! La zone était négligée par les autorités. Cela a été une bouffée d'air pour la population locale", s'amuse aujourd'hui ALJ.