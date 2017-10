Koh-Lanta Fidji : Manu éliminé, les jeunes se rebellent, Fabian manipulateur

Dans Koh-Lanta Fidji, les alliances ne cessent d'évoluer au fil des jours. Le pacte des "anciens" a-t-il toujours lieu d'être après l'élimination surprise de Caroline ? Que s'est-il passé depuis le départ de cette dernière ? Réponse tout de suite.

Les aventuriers entament leur 19e journée de survie. Sur le camp des Jaunes, Tiffany est rassurée de voir le pacte des anciens voler en éclats. Les plus jeunes apprécient de voir que le mérite est finalement récompensé face à la stratégie mise en place au début du jeu.

De son côté, Fabian, qui a provoqué la chute de son alliée Caroline, explique à ses camarades qu'ils ne doivent pas révéler aux Rouges qu'ils ont délibérément éliminé une ancienne. Ils doivent faire croire qu'elle désirait s'en aller.

Chez les Rouges, personne n'imagine ce scénario ! Les anciens de cette équipe imaginent que Tiffany a dû faire ses valises... Impossible qu'un jeune ait été épargné !

Jeu de confort

Le but : C'est une épreuve d'équilibre. Une personne désignée doit monter sur une planche placée en équilibre sur une structure au-dessus de l'eau et cinq personnes de son équipe doivent tenir une corde depuis la plage pour stabiliser cette planche. Au fil de l'épreuve, les aventuriers sont de moins en moins nombreux à tenir la corde ! L'équipe qui reste en place le plus longtemps gagne.

Récompense : Une douche complète, un brossage de dents et un verre de jus de fruits ! Le grand luxe.

C'est Tiffany et Marguerite qui ont été désignées respectivement pour rester en équilibre sur la structure. Après une lutte acharnée, ce sont les Rouges qui gagnent le jeu. Les Jaunes sont dévastés... Les Rouges vont pouvoir choisir quel Jaune ils souhaitent envoyer sur le paradis perdu et ce dernier pourra choisir, en retour, quel rouge l'accompagnera.

Au moment de la dégustation de leur jus de fruits, les Rouges sont aux anges. Et leur remise en beauté leur fait le plus grand bien. Ils décident d'envoyer Fabian sur le paradis perdu.

Chez les Jaunes, Fabian a mal au dos et Maxime a les mains brûlées par la corde du jeu de confort... Manu commence à s'inquiéter du destin de son équipe. Tiffany pense qu'ils ne mangent pas assez et qu'ils manquent d'énergie.

Fabian décide d'emmener Sandrine avec lui au paradis perdu, une décision qui devrait faire grinçer des dents chez les Rouges puisque la sympathique aventurière y est déjà allée la dernière fois. Marguerite est effectivement extrêmement déçue... Le pacte des anciens est ébranlé, encore une fois.

Paradis perdu

Sur place, Fabian est ravi d'être avec Sandrine. Il explique son plan à son amie qui se montre très surprise. En effet, le stratège lui demande de faire éliminer Romain à la première occasion en faisant croire qu'ils vont faire éliminer Marguerite ! Le dessein de Fabian est simple, il veut faire éliminer son principal rival, celui qui brille notamment durant les épreuves d'immunité ! Sandrine est décontenancée, elle pensait que Fabian votait au mérite... Elle se rend compte que l'ancienne alliance n'existe plus.

Le lendemain matin, Fabian se réveille avec le sourire. Il a hâte d'explorer le paradis perdu avec sa complice à la recherche d'un nouveau coffre. Au fil des heures, le duo piétine... Impossible de mettre la main sur le moindre coffre refermant un avantage stratégique. Il est temps de quitter les lieux, Sandrine et Fabien repartent bredouilles.

Sur les camps rouges et jaunes, des morceaux de bambou ont été disposés sur la plage afin que les équipes construisent des radeaux pour une prochaine épreuve. Chez les Rouges, la construction se passe très bien malgré des petites remarques de Marguerite. Chez les Jaunes, seuls Manu et Maxime s'y mettent en laissant les jeunes de côté ! Aïe. Ils ne prennent même pas la peine de tester leur radeau pour voir s'il flotte !

Épreuve d'immunité

Le but : Les équipes doivent gagner une course en radeau.

Après un suspense quasi inexistant (l'embarcation rouge étant redoutable), ce sont les Rouges qui l'emportent très très largement, avec 150 mètres d'avance. Les Jaunes ne sont pas pressés d'avoir à éliminer l'un d'entre eux, il va pourtant falloir.

De retour au camp, les Rouges exultent. Ils remercient Romain pour son leadership efficace. Chez les Jaunes, l'heure est à la remise en question. Marvyn peut parler avec ses coéquipiers mais ces derniers, surtout les anciens, refusent. Comme le jeune homme reste assis prisonnier de ses pensées, Fabian annonce qu'il votera contre lui car il ne fait rien. Il tente de rallier Tiffany à sa cause, ce qui la perturbe beaucoup tant elle apprécie Marvyn. Mais elle doit sauver sa peau pour pouvoir participer à la réunification....

Marvyn propose à Magalie et Tiffany une alliance. S'ils votent tous les trois contre la même personne, celle-ci a de grandes chances de partir... Le suspense est à son comble.

Qu'en est-il au Conseil ?

Lors du conseil, Marvyn recueille trois voix contre lui et Manu trois voix également. Il faut les départager en votant une nouvelle fois. Marvyn recueille trois voix et Manu encore et toujours trois voix. C'est donc l'heure du tirage au sort ! Manu est éliminé !